Легенда "Ювентуса" Антонио Конте возглавил "Интер"

Наставник признал, что его впечатлили амбиции миланского коллектива, поэтому он принял предложение.

"Интер" объявил о назначении нового главного тренера команды. Им стал бывший наставник "Ювентуса", "Челси" и сборной Италии Антонио Конте. Клуб представил итальянца роликом, где он в машине едет по Милану к офису "Интера".

— Сделал выбор в пользу "Интера", потому что у команды прочная база и клуб очень амбициозен. Также надо помнить об истории "Интера". Меня приятно удивило то, насколько прозрачен клуб, поражён его уровнем желания вернуть себе те позиции, на которых он раньше был, — сказал Конте официальному сайту "Интера".

Будучи игроком, Конте провёл в "Ювентусе" тринадцать лет, был капитаном команды, выиграл с ней Лигу чемпионов и пять раз Серию А. Затем итальянец уже в качестве тренера трижды приводил "старую синьору" к победе в чемпионате страны.

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