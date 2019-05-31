Нурмагомедов, Овечкин и Семак претендуют на премию "Человек года" от GQ

Чемпион UFC и самый результативный русский игрок НХЛ номинированы в категории "Спортсмен года", тренер "Зенита" выдвинут в номинации "Открытие года".

Журнал GQ Russia объявил номинантов своей регулярной премии "Человек года". Соискатели награды представлены в десяти номинациях. На титул "Спортсмен года" претендуют:

Хабиб Нурмагомедов, отстоявший титул чемпиона UFC в бою с Конором Макгрегором;

Александр Овечкин, ставший самым результативным россиянином в истории НХЛ;

Павел Кулижников, установивший мировой рекорд на этапе Кубка мира по конькобежному спорту;

Евгений Климов, первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина;

Карен Хачанов, обыгравший первую ракетку мира Новака Джоковича и завоевавший Кубок Кремля по теннису.

Кроме того, в список соискателей награды попал ещё один человек из мира спорта — Сергей Семак. Главный тренер питерского "Зенита" представлен в категории "Открытие года". Он привёл клуб к золотым медалям РПЛ в первый же сезон после назначения.

Голосование закроется 31 июля, а результаты объявят в сентябре.

Отметим, что в прошлом году главную награду GQ "Человек года" выиграл Артём Дзюба, став вторым человеком из мира спорта после Гуса Хиддинка, которому она покорилась.