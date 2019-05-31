Фигуристка Цурская завершила карьеру в 17 лет

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Фигуристка Цурская завершила карьеру в 17 лет

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Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

Теперь уже бывшая спортсменка объяснила, что сделала выбор в пользу учёбы в университете.

17-летняя фигуристка Полина Цурская объявила о завершении спортивной карьеры. Своё решение она объяснила желанием посвятить себя учёбе.

— В жизни перед нами часто встаёт сложный выбор, и я его сделала в сторону учёбы. Прежде всего хочется поблагодарить каждого, кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни, — написала фигуристка в "Инстаграме".

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Все имеет свойство заканчиваться...вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу Не хочется много писать, но это обдуманное решение и я думаю оно верное. В жизни перед нами часто встаёт сложный выбор и я его сделала в сторону учебы Прежде всего хочется поблагодарить каждого кто был рядом со мной на протяжении этого недолгого, но очень важного для меня периода в жизни, это мои родители, тренеры(каждого кто вложил в меня силы, душу и передал мне знания), друзья и конечно же болельщики, которые верили до последнего и поддерживали не смотря ни на что Всех люблю...СПАСИБО♥️

Публикация от Polina_Tsurskaya (@polina_tsurskaya)

С 2013 по 2018 год Цурская занималась в группе Этери Тутберидзе, а последний год — у Елены Буяновой.

На юниорском уровне Цурская выиграла Олимпийские игры и финал Гран-при, на взрослом уровне её лучшее достижение — бронза этапа Гран-при в Японии в прошлом сезоне.

Напомним, что ранее о завершении карьеры объявил четырёхкратный чемпион России Максим Ковтун.

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