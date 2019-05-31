Сборная России начала подготовку к отбору на Евро-2020 без Комличенко

Жизнь на подмосковной базе в Новогорске бьёт ключом. К активным тренировкам приступили молодёжная и основная сборные России по футболу. Юные футболисты готовятся к мемориалу Гранаткина, а главная команда — к отборочным матчам на Евро-2020.
В составе сборной России находится 28 человек. Не присоединился только Николай Комличенко, он ещё задействован в чемпионате Чехии, где является лучшим бомбардиром.
Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии
На тренировку первым вышел Станислав Черчесов. Осмотрев поле, он дал задания своим помощникам. Из игроков первыми появились Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин. Первые 15 минут, что открыты для СМИ, футболисты разминались, переговариваясь и смеясь. Можно сделать вывод, что настроение в команде отличное.
Кстати, футболистов после тренировки ждут юные фанаты, которые специально приехали в Новогорск.
Фанаты в кустах. Не теряют надежду увидеть кого-нибудь из сборной России pic.twitter.com/11SQuTn74Y— Life | Спорт (@sport_lf) 31 мая 2019 г.
Впереди у подопечных Черчесова несколько дней подготовки, а уже 8 июня состоится матч против Сан-Марино в Саранске и 11 июня — против Кипра в Нижнем Новгороде.
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