Сборная России начала подготовку к отбору на Евро-2020 без Комличенко

Наша национальная команда по футболу ещё вчера собралась в Новогорске для подготовки к отбору на Евро-2020, а уже сегодня провела открытую тренировку для СМИ. Мы сходили и теперь рассказываем вам, как она прошла.

Жизнь на подмосковной базе в Новогорске бьёт ключом. К активным тренировкам приступили молодёжная и основная сборные России по футболу. Юные футболисты готовятся к мемориалу Гранаткина, а главная команда — к отборочным матчам на Евро-2020.

В составе сборной России находится 28 человек. Не присоединился только Николай Комличенко, он ещё задействован в чемпионате Чехии, где является лучшим бомбардиром.

Новичок сборной России стал лучшим бомбардиром, нападающим и легионером в Чехии

На тренировку первым вышел Станислав Черчесов. Осмотрев поле, он дал задания своим помощникам. Из игроков первыми появились Фёдор Кудряшов и Роман Зобнин. Первые 15 минут, что открыты для СМИ, футболисты разминались, переговариваясь и смеясь. Можно сделать вывод, что настроение в команде отличное.

Кстати, футболистов после тренировки ждут юные фанаты, которые специально приехали в Новогорск.

Фанаты в кустах. Не теряют надежду увидеть кого-нибудь из сборной России pic.twitter.com/11SQuTn74Y — Life | Спорт (@sport_lf) 31 мая 2019 г.

Впереди у подопечных Черчесова несколько дней подготовки, а уже 8 июня состоится матч против Сан-Марино в Саранске и 11 июня — против Кипра в Нижнем Новгороде.