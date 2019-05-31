Тренер сборной Германии пропустит матчи отбора Евро-2020 из-за госпитализации

Йоахима Лёва положили в больницу из-за нарушения кровообращения после травмы на тренировке.

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв угодил в больницу. На тренировке он получил небольшое повреждение, вследствие чего у 59-летнего специалиста нарушилось кровообращение, и его решили госпитализировать.

— Я чувствую себя очень хорошо, но мне нужно немного поберечь себя в течение следующих четырёх недель, я нахожусь в постоянном контакте с моей тренерской командой, мы будем поддерживать связь в предстоящих матчах, — цитирует Лёва пресс-служба Немецкого футбольного союза.

Лёв не будет руководить командой в отборочных матчах Евро-2020 против сборных Белоруссии и Эстонии, которые состоятся 8 и 11 июня соответственно. Обязанности наставника выполнят его ассистенты Маркус Сорг и Андреас Кёпке.

Лёв работает в сборной Германии с 2006 года. В 2014-м он привёл бундестим к победе на чемпионате мира. Однако спустя четыре года в России немцы не смогли выйти из группы. После этого провала и неудач в Лиге наций Лёва могли уволить, однако пока ему удалось сохранить работу.

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