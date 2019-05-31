Жена Овечкина рассказала, как болеет за мужа во время матчей

По словам Анастасии Шубской, она является активной и шумной хоккейной болельщицей.

Актриса Анастасия Шубская рассказала, как поддерживает своего супруга Александра Овечкина во время хоккейных матчей. По словам девушки, она не безмолвно созерцает происходящее, а активно подсказывает мужу и его партнёрам, что им делать на льду.

— Обычно кричу либо "Беги!", либо "Бросай!". Я просто не могу болеть молча, у меня каждый раз зашкаливают эмоции. Нервы, седые волосы. Всё есть. Если я вижу опасный момент, то я кричу: "Аккуратно!". Ещё все зависит от другой команды. У нас в Америке есть принципиальные соперники, которых хочется всегда побеждать, и в таких матчах иногда могу крикнуть: "Давай, бей его!" — рассказала Шубская в интервью Sport24.ru.

При этом актриса отметила, что за время просмотра хоккейных матчей стала разбираться в игре лучше и поэтому может обсудить с Овечкиным его действия во время игр более детально.

— Когда ты смотришь на хоккей как болельщик с опытом, ты уже не так примитивно оцениваешь, не всегда голы — показатель хорошего матча. Важно, как хоккеист двигается, не выпадает ли он из игры и так далее. Иногда Саша забивает, но весь матч при этом не в игре, я ему говорю об этом. Я и хвалю, и высказываю замечания. Если бы он в каждом матче выкладывался на 100 процентов, то забивал бы ещё больше. Но в то же время я прекрасно понимаю, что в таком случае нереально выдержать 82 матча регулярного чемпионата, а потом и плей-офф, — признала Шубская.

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