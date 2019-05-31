Черчесов: Лишнего шума сборной России сейчас не надо

Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопросы журналистов после занятия его команды в Новогорске.

Наставник сборной России Станислав Черчесов рассказал об атмосфере в команде.

— Новеньким ещё нужно дать время, чтобы и они, и мы присмотрелись. А так, настроение у всех хорошее, — отметил он. — Что касается состояния игроков, то оценим его чуть позже. Сегодня как раз провели тесты, посмотрим, какие цифры они покажут.

Пояснил Станислав Саламович и то, зачем нашей команде матч с "Чертаново".

— Нам нужен был соперник, и мы выбрали их. Согласитесь, что 26 мая последняя игра в чемпионате, а следующий матч лишь 8 июня, а это слишком большой перерыв. Конечно, мы могли бы и между собой сыграть, но это воспринималось бы как тренировка. Тем более "Чертаново" находится близко к нам.

Матч решили провести без зрителей, потому что для проведения игры нужно было бы организовывать приезд полиции, врачей и других служб. Лишнего шума нам сейчас не надо. Нам нужно тренироваться и работать. Хотя наших болельщиков мы любим, — отметил Черчесов.

Также наставник сборной России рассказал, зачем команде четыре вратаря.

— Мы решили вызвать четырёх вратарей, потому что не дай бог кто-то заболеет или травму получит. Где мы будем потом их искать? Из Карибских островов вызывать потом? Это было бы неправильно. А так, все будут тут тренироваться. Тем более для Песьякова это первый раз. Мы с ним уже пообщались.

Будущих соперников тренерский штаб уже изучил.

— Мало информации о Сан-Марино и Кипре? У вас мало, а у нас достаточно. Уже сегодняшняя тренировка была посвящена каким-то тактическим наработкам к этим матчам, — пояснил Черчесов.

Также он отметил, что перемен в сборной нет и капитаном останется Артём Дзюба.

Сборная России начала подготовку к отбору на Евро-2020 без Комличенко