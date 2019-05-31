Чалов: С каждым новым вызовом всё больше чувствую себя в сборной как дома

Лучший бомбардир Российской премьер-лиги Фёдор Чалов поделился своими эмоциями от вызова в сборную.

— Хочется, конечно, закрепиться в сборной. Буду делать всё, что в моих силах. С каждым новым вызовом всё больше чувствую себя здесь как дома, — отметил Чалов. — Работаем в привычном режиме. Не видел, чтобы кто-то расслаблен был. В предстоящих матчах хочется порадовать наших болельщиков и побольше забить.

Ранее на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной Станислав Черчесов, который рассказал о состоянии внутри команды.

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