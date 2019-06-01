5 причин, почему "Тоттенхэм" выиграет Лигу чемпионов

Финал Лиги чемпионов — закономерная кульминация футбольного сезона, в котором две английские команды сойдутся в битве за европейский трон. Претендентов двое, но победитель будет только один. Почему им должен стать лондонский "Тоттенхэм" — в материале Лайфа.

Причина № 1. "Тоттенхэм" обязан уничтожить обидный мем

Если кто-то знаком с футбольными делами поверхностно, то при упоминании "Тоттенхэма" у него обязательно всплывает легендарная цитата из фильма "Залечь на дно в Брюгге".

Да-да, та самая, где герой сравнивал чистилище с лондонским клубом.

Говном ты не был, но и до вершин не добрался. Как "Тоттенхэм" Рэй, "Залечь на дно в Брюгге" Фото © kinopoisk.ru

Эта фраза так плотно прилепилась к "Тоттенхэму", потому что очень точно отображала его результаты последнего времени. Шпоры всегда выступают стабильно, но от этой стабильности становится тошно уже даже фанатам. Вот вроде бы вошли в лигочемпионскую четвёрку, но в тройку не попали. Обыграли "Манчестер Юнайтед", но проиграли "Брайтону". И даже в сезоне 2016/17, когда "Тоттенхэм" невероятным образом опередил в АПЛ МЮ, "Арсенал", "Ливерпуль" и "Манчестер Сити", он всё равно умудрился не выиграть золото, уступив первую строчку "Челси".

И каждый раз, каждый божий раз, когда "Тоттенхэм" снова кому-нибудь проигрывал, ведя в счёте, вылетал из какого-нибудь турнира или просто-напросто позорился, все вокруг вспоминали эту фразу. Да сколько ж можно? Из-за этого Колин Фаррелл стал ассоциироваться с "Тоттенхэмом" больше, чем Гарри Кейн!

Выступлением в этом сезоне ЛЧ "Тоттенхэм" сделал почти всё, чтобы наконец-то отклеить от себя обидный мем. Но если вдруг они проиграют в финале... Вы знаете, какой фразой это объяснят все вокруг. Шпоры просто обязаны наконец-то добраться до вершин!

Причина № 2. "Тоттенхэм" заслужил крутыми камбэками

То, что творит в этой Лиге чемпионов "Тоттенхэм", сложно объяснить исключительно с футбольной точки зрения. Это уже какой-то другой уровень, метафизика! Судите сами.

За пять минут до конца группового этапа "Тоттенхэм" шёл на третьем месте и должен был отправляться в Лигу Европы. Но лондонцы умудрились за это время сравнять счёт в матче с "Барселоной", да ещё и на её поле! Благодаря ничейному результаты шпоры откинули на третье место миланский "Интер", а сами благополучно отправились в плей-офф.

То, что произошло в ответном четвертьфинале ЛЧ с "Манчестер Сити", — уже история. Семь голов, VAR, слёзы и радость. Да, "Тоттенхэм" в итоге проиграл со счётом 3:4, но в противостоянии-то победил за счёт выездных голов! Хотя Пеп Гвардиола и его команда уже праздновали успех, но футбольный бог с помощью системы видеоповторов отдал "Тоттенхэму" законную и выстраданную победу.

Казалось, круче этого сюжета сложно что-то придумать, но "Тоттенхэм" смог. Уже в полуфинале турнира лондонцы без Гарри Кейна после трёх таймов проигрывали "Аяксу" со счётом 0:3. Но в четвёртом Лукас Моура оформил хет-трик и буквально за волосы вытащил свою команду в финал турнира (хотя у него волос на голове как раз в недостатке).

Во всей этой истории есть какой-то элемент сказки. А у сказок обычно счастливый конец.

Причина № 3. Новый стадион обязан увидеть кубок ЛЧ

Примечательно, что всех этих успехов "Тоттенхэм" добивался вдали от дома. И не потому, что этого дома у команды нет. Он есть, и роскошный — новый стадион за миллиард евро открыли совсем недавно. Но ведь и с этим связана чумовая история!

Дело в том, что открытие арены очень долго затягивалось, хотя "Тоттенхэм" давным-давно пообещал своим фанатам показать Лигу чемпионов.

"Тоттенхэм" хотел затроллить лондонские клубы новым стадионом, но опозорился

Злой рок едва не учудил совсем страшное: если бы "Тоттенхэм" вылетел после группового этапа, то новый стадион так бы и не увидел ЛЧ. Однако за пять минут до конца группового этапа лондонцы забили "Барсе" и ворвались в плей-офф. Ну а дальше вы знаете.

Финал "Тоттенхэм" привычно проведёт на чужом стадионе, но вот привезти "ушастый" трофей на родную арену клуб просто обязан — чтобы заткнуть наконец-то всех, кто над ним смеялся.

Причина № 4. У Почеттино нет ни одного трофея!

Если вы думаете, что у Маурицио Сарри печальная история, то вы не знакомы с судьбой его почти что тёзки Маурисио Почеттино. Да, аргентинец помоложе итальянского коллеги, но у него тоже до сих пор нет ни одного трофея. Лучшее достижение Почеттино по футбольным меркам — финал Кубка лиги в 2015 году и финал Лиги чемпионов в этом. Но вот с его собственной точки зрения всё немного иначе...

Когда после грандиозного триумфа в противостоянии с будущим чемпионом Англии — "Манчестер Сити" — Почеттино спросили, считает ли он это лучшим моментом в карьере, он, ко всеобщему удивлению, ответил отрицательно. Как оказалось, этот скромняга гораздо больше ценит спасение от вылета дорогого его сердцу "Эспаньола", в котором он провёл большую часть карьеры игрока!

В 2009 году команда находилась в эмоциональной и турнирной пропасти, основные футболисты травмировались, но Почеттино, для которого это было самое начало тренерской карьеры, сумел поднять боевой дух, обыграть "Барселону" Пепа Гвардиолы и сохранить прописку родного клуба в элите.

Интересно, если он победит в ЛЧ, это станет любимым моментом в карьере?

Причина № 5. Ради Романа Павлюченко!

Для российского болельщика "Тоттенхэм" — это не только клуб, о котором шутили в "Залечь на дно в Брюгге", но и команда Романа Павлюченко. Российский форвард провёл в Лондоне три с половиной сезона, за которые настрелял 42 гола. И три из них он как-то положил "Ливерпулю" с разницей всего в пару недель!

В обоих случаях "Тоттенхэм" не был фаворитом (такова уж его судьба), но дважды побеждал "Ливерпуль". Фаворитами лондонцы не будут и в финале Лиги чемпионов. Хотя и Супер Пава в их составе тоже больше нет, но наследие русского Спящего Гиганта есть кому продолжить!

Лига чемпионов, финал.

"Ливерпуль" — "Тоттенхэм".

1 июня, 22:00 мск.

5 причин, почему "Ливерпуль" выиграет Лигу чемпионов