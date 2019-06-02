"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

Подопечные Юргена Клоппа обыграли "Тоттенхэм" в финале самого престижного европейского турнира со счётом 2:0.

Очень ярко начался финал Лиги чемпионов. Уже на первых секундах был назначен пенальти в ворота "Тоттенхэма" из-за попадания мяча в руку Муссы Сиссоко. Хотя мяч сначала прилетел в плечо, а лишь потом в руку, но арбитр показал на точку.

11-метровый удар уверенно реализовал египетский форвард Мохаммед Салах.

А далее страсти поутихли. Самым ярким моментом стало выбегание на поле блондинки в купальнике.

Во втором тайме "шпоры" активно пытались сравнять счёт, но блестящая игра голкипера Алиссона помогла "Ливерпулю" сохранить ворота сухими. А за три минуты до конца основного времени Ориги сделал счёт на табло 2:0 и убил всю интригу.

"Ливерпуль" реабилитировался за прошлый финал и стал победителем самого престижного клубного турнира в этом сезоне. Для красных это уже шестая в истории победа в ЛЧ.

Лига чемпионов. Финал.

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" — 0:2

Голы: Салах 2' (0:1, пенальти), Ориги 87' (0:2).