"Ливерпуль" стал победителем Лиги чемпионов

Очень ярко начался финал Лиги чемпионов. Уже на первых секундах был назначен пенальти в ворота "Тоттенхэма" из-за попадания мяча в руку Муссы Сиссоко. Хотя мяч сначала прилетел в плечо, а лишь потом в руку, но арбитр показал на точку.
11-метровый удар уверенно реализовал египетский форвард Мохаммед Салах.
Так Салах открыл счет. Была рука или нет – вопрос. Но гол точно засчитан. 0:1 🔥https://t.co/kLT8aV284x#ЛЧ pic.twitter.com/nVffolQop4— Матч ТВ (@MatchTV) 1 июня 2019 г.
А далее страсти поутихли. Самым ярким моментом стало выбегание на поле блондинки в купальнике.
Лучший подкат вечера исполнил стюард 😉https://t.co/3mCtQJHRMg pic.twitter.com/vF8x8gXlc2— Матч ТВ (@MatchTV) 1 июня 2019 г.
Во втором тайме "шпоры" активно пытались сравнять счёт, но блестящая игра голкипера Алиссона помогла "Ливерпулю" сохранить ворота сухими. А за три минуты до конца основного времени Ориги сделал счёт на табло 2:0 и убил всю интригу.
⚽ ГОООООЛ! ЭТО КОНЕЦ! Ориги забил второй 💥https://t.co/TH67bpSRxr#ЛЧ pic.twitter.com/kbupTlxL6A— Матч ТВ (@MatchTV) 1 июня 2019 г.
"Ливерпуль" реабилитировался за прошлый финал и стал победителем самого престижного клубного турнира в этом сезоне. Для красных это уже шестая в истории победа в ЛЧ.
Лига чемпионов. Финал.
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" — 0:2
Голы: Салах 2' (0:1, пенальти), Ориги 87' (0:2).
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