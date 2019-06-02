"Бостон" разгромил "Сент-Луис" в третьем финальном матче Кубка Стэнли

"Бостон Брюинз" со счётом 7:2 переиграл "Сент-Луис Блюз" в третьем матче финала Кубка Стэнли и вышел вперёд в серии — 2-1.

Уже в первом периоде гости создали себе комфортное преимущество в три шайбы — отличились Патрис Бержерон, Чарли Койл и Шон Курали. В начале второго отрезка игры Давид Пастрняк реализовал большинство "Бостона" — 0:4. В середине периода российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев сумел размочить счёт — 1:4.

Однако тут же защитник "Бостона" Тори Круг вернул преимущество своей команде в четыре шайбы — 1:5. В заключительном периоде "Сент-Луис" усилиями Колтона Парайко забил второй гол, но при этом пропустил ещё дважды от Ноэля Аккиари и Маркуса Йоханссона — 2:7. "Бостон" одерживает уверенную выездную победу и выходит вперёд в серии — 2:1.

Кубок Стэнли. Финал. Третий матч

"Сент-Луис Блюз" — "Бостон Брюинз" — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)