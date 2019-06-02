"Бостон" разгромил "Сент-Луис" в третьем финальном матче Кубка Стэнли

Уже в первом периоде гости создали себе комфортное преимущество в три шайбы — отличились Патрис Бержерон, Чарли Койл и Шон Курали. В начале второго отрезка игры Давид Пастрняк реализовал большинство "Бостона" — 0:4. В середине периода российский нападающий "Сент-Луиса" Иван Барбашев сумел размочить счёт — 1:4.
IVAN BARBASHEV GETS THE BLUES ON THE BOARD!#NHLBruins 4 - 1 #STLBlues— Hockey Daily #StickTogether (@HockeyDaily365) 2 июня 2019 г.
(#StanleyCup Series Tied 1-1) pic.twitter.com/cBZhZ05685
Однако тут же защитник "Бостона" Тори Круг вернул преимущество своей команде в четыре шайбы — 1:5. В заключительном периоде "Сент-Луис" усилиями Колтона Парайко забил второй гол, но при этом пропустил ещё дважды от Ноэля Аккиари и Маркуса Йоханссона — 2:7. "Бостон" одерживает уверенную выездную победу и выходит вперёд в серии — 2:1.
Кубок Стэнли. Финал. Третий матч
"Сент-Луис Блюз" — "Бостон Брюинз" — 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)
- Популярные
- По времени