Швед Густафссон проиграл удушающим приёмом на домашнем турнире UFC

Гробовым молчанием был ознаменован финал турнира UFC Fight Night 153 в Стокгольме. Все, кто пришли поздним субботним вечером на трибуны Ericsson Globe с целью поддержать самого лучшего действующего бойца ММА из Швеции, оказались разочарованы. Экс-претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Александр Густафссон не смог оправдать возложенных на него ожиданий фанатов, уступив андердогу из США Энтони Смиту.

Александр Густафссон вошёл в историю полутяжёлого дивизиона UFC как фактически единственный боец на планете, сумевший дать тирану весовой категории до 93 кг Джону Джонсу настоящий отпор, которому для победы над именитым американцем не хватило совсем чуть-чуть… Именно данным сражением в уже далёком 2013 году запомнился белокурый скандинав болельщикам ММА во всём мире. Но время неумолимо. Несмотря на то что Александру всего 32 года, стать своей копией образца 2013-го ему так больше и не удалось.

Как Лайф отмечал в превью ранее, Густафссон и Смит подошли к встрече друг с другом после проигранных поединков одному и тому же бойцу — Джону Джонсу. Чемпион UFC разделался с обоими играючи, продемонстрировав миру, что пояс у него хранится неслучайно.

MASSIVE body shot into a takedown!@AlexTheMauler looks to take control as we head to the fourth. #UFCStockholm pic.twitter.com/kWD4aywuYW — UFC (@ufc) 1 июня 2019 г.

Судя по стартовым раундам, геймпланом хозяина клетки было желание заставить вымахаться противника с целью завалить Энтони в так называемых чемпионских пятиминутках. Густафссон осторожничал, акцентировав внимание на лоу-киках. Смит, напротив, искал возможности обострения, но преимущество в длине конечностей Зверюги играло свою роль. Но всё же именно в ранних раундах швед пропускал с рук и пропускал немало.

В третьем раунде Александр неожиданно пошёл на обострение: пробив левый мидл-кик, Густафссон сумел затащить оппонента в партер. Это стало хорошим знаком для шведских фанатов. Но уже в следующей пятиминутке наступила неприятная для зрителей на трибунах развязка. Явно подсевший функционально и физически скандинав, пытаясь вновь провести тейкдаун, сам оказался под более свежим соперником.

Львиное Сердце сумел растянуть визави и провести удушающий приём. Победа Смита. Фиаско на глазах родной публики оказалось потрясением не только для поклонников Густафссона, но и для него самого. Комментируя своё выступление, Александр недвусмысленно дал понять, что, возможно, его время в смешанных единоборствах подошло к концу.

— Я очень разочарован, это случилось снова — я проиграл у себя дома. Но это спорт. Тяжело, потому что ты занимаешься этим из любви к спорту. Но что есть, то есть. Хочу поблагодарить всех, кто пришёл сегодня сюда и поддержал бойцов, которые тут выступали. Невероятно быть здесь каждый раз, когда UFC возвращается в Швецию. И, да, что я могу сказать. Шоу окончено, парни, — сказал он после боя.

В довершение вышесказанному Зверюга бросил перчатки на настил клетки.

Отметим также на турнире UFC в Швеции дебют в восьмиугольнике российского бойца Александра Хандожко. Малоизвестный оппонент Хонды Ростем Ахман сумел доставить россиянину большие хлопоты в первом раунде, регулярно выстреливая "двойками". Но, к чести Александра, он смог в двух последующих пятиминутках выравнять ситуацию, выдав, так сказать, "валидольный матч".

На фоне Ахмана сложно размышлять о дальнейших перспективах Хандожко в UFC. Особенно учитывая тот факт, что по законам жанра уровень оппозиции россиянина должен будет расти.