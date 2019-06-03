Ибрагимович забил чудо-гол в падении через себя

Мяч шведского нападающего не помог его команде одержать победу в матче с "Нью-Инглэнд Революшн".

Шведский нападающий Златан Ибрагимович, которому в этом году исполнится уже 38 лет, продолжает штамповать шедевры в Америке. Очередной супергол он забил в игре с "Нью-Инглэнд Революшн". На 84-й минуте встречи форвард принял мяч грудью, подбросил ногой, а затем исполнил неберущийся для голкипера удар в падении через себя.

Однако даже мяч Златана не спас "Лос-Анджелес Гэлакси" от поражения со счётом 1:2. Тем не менее в таблице Западной конференции команда идёт на втором месте. Сам Ибрагимович тоже занимает второе место в гонке бомбардиров. На его счету 11 голов в 12 матчах. У лидирующего Карлоса Велы на четыре игры больше.