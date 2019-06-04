Большой футбол ещё не закончен! Роналду, Ван Дейк и Кейн бьются за Лигу наций

Если кто-то думал, что финал Лиги чемпионов — это яркая (или не очень) точка в этом европейском футбольном сезоне, то он ошибался. УЕФА же не зря придумывал Лигу наций. Теперь нас ждёт ещё один мини-турнир с участием топ-сборных. На поле — лучшие футболисты мира, награда — настоящий кубок. Лайф рассказывает обо всём, что нужно знать о финале Лиги наций.

Что за Лига наций?

Лига наций — это турнир, которым УЕФА решил заменить товарищеские матчи европейских сборных. Теперь все команды участвуют в специальном турнире, который, кроме того, даёт дополнительную возможность попасть на чемпионат Европы! Матчи первой Лиги наций проходили осенью прошлого года, и они определили победителей групп в каждой из лиг.

Сборная России, к сожалению, успеха добиться не смогла. Других удивительных результатов тоже было полно. Например, Швейцария, опередившая Бельгию, или Германия, заработавшая понижение в классе.

Кто сыграет в финале?

В финале турнира сыграют победители групп в элитном дивизионе: Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. Сборные уже огласили свои заявки на турнир, и составы более чем боевые:

англичане везут всех звёзд, включая Гарри Кейна, Рахима Стерлинга и Деле Алли;

голландцы не обойдутся без Вирджила ван Дейка, Маттейса де Лигта и Френки де Йонга;

в составе португальцев есть Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш;

Джердан Шакири, Гранит Джака и Харис Сеферович будут сражать за Швейцарию.

Где пройдёт финал?

Финальный турнир состоится в Португалии на стадионах "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше. На проведение турнира претендовали Италия, Польша и Португалия, и португальцы в прямом смысле выиграли право быть хозяевами на поле, потому как стали победителями своей группы.

За что бьются команды?

Основная награда турнира — 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра. Но, конечно, есть и денежная премия, которая будет разнится в зависимости от успеха команды.

Победитель получит 10,5 миллиона евро

Финалист — 9 млн евро

Третье место — 8 млн евро

Четвёртое место — 7 млн евро

Какой регламент?

Будет сыграно два полуфинала, победители которых получат право сыграть в финале. Проигравшие сойдутся в матче за третье место.

В случае ничейного исхода будет играться дополнительное время — 30 минут. В овертайме команды смогут провести четвёртую замену, если это будет необходимо. Если и два тайма по 15 минут не определят победителя, всё решит серия пенальти.

Во всех матчах будут использоваться системы:

Goal-line technology — система определения голов;

Video assistant referee (VAR) — cистема видеопомощи арбитрам.

Кто сможет сделать новый "золотой дубль"?

Поскольку Лига наций — турнир новый, то с его появлением теперь возможно новое футбольное комбо. Сразу несколько футболистов претендуют на победу в двух важных турнирах УЕФА в одном сезоне — в Лиге чемпионов и Лиге наций.

Лигу чемпионов, как известно, выиграл Ливерпуль, и в его составе выступают игроки из трёх стран — участниц финального турнира Лиги наций. Это означает, что в финале турнира точно будет играть победитель ЛЧ.

Англия

Трент Александер-Арнольд

Джо Гомес

Джордан Хендерсон

Нидерланды

Вирджил ван Дейк

Джорджинио Вейналдум

Швейцария

Джердан Шакири

Кто с кем и когда играет?

Полуфиналы

5 июня: Португалия — Швейцария (Порту, 21:45 МСК)

6 июня: Нидерланды — Англия (Гимарайнш, 21:45 МСК)

Матч за третье место

9 июня (Гимарайнш, 16:00 мск)

Финал