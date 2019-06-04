Большой футбол ещё не закончен! Роналду, Ван Дейк и Кейн бьются за Лигу наций
Коллаж © LIFE. Фото © AP Photo/Matthias Schrader, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Peter Dejong
Что за Лига наций?
Лига наций — это турнир, которым УЕФА решил заменить товарищеские матчи европейских сборных. Теперь все команды участвуют в специальном турнире, который, кроме того, даёт дополнительную возможность попасть на чемпионат Европы! Матчи первой Лиги наций проходили осенью прошлого года, и они определили победителей групп в каждой из лиг.
Сборная России, к сожалению, успеха добиться не смогла. Других удивительных результатов тоже было полно. Например, Швейцария, опередившая Бельгию, или Германия, заработавшая понижение в классе.
Кто сыграет в финале?
В финале турнира сыграют победители групп в элитном дивизионе: Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия. Сборные уже огласили свои заявки на турнир, и составы более чем боевые:
- англичане везут всех звёзд, включая Гарри Кейна, Рахима Стерлинга и Деле Алли;
- голландцы не обойдутся без Вирджила ван Дейка, Маттейса де Лигта и Френки де Йонга;
- в составе португальцев есть Криштиану Роналду, Бернарду Силва и Бруну Фернандеш;
- Джердан Шакири, Гранит Джака и Харис Сеферович будут сражать за Швейцарию.
Где пройдёт финал?
Финальный турнир состоится в Португалии на стадионах "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше. На проведение турнира претендовали Италия, Польша и Португалия, и португальцы в прямом смысле выиграли право быть хозяевами на поле, потому как стали победителями своей группы.
За что бьются команды?
Основная награда турнира — 71-сантиметровый трофей из стерлингового серебра. Но, конечно, есть и денежная премия, которая будет разнится в зависимости от успеха команды.
- Победитель получит 10,5 миллиона евро
- Финалист — 9 млн евро
- Третье место — 8 млн евро
- Четвёртое место — 7 млн евро
Какой регламент?
Будет сыграно два полуфинала, победители которых получат право сыграть в финале. Проигравшие сойдутся в матче за третье место.
В случае ничейного исхода будет играться дополнительное время — 30 минут. В овертайме команды смогут провести четвёртую замену, если это будет необходимо. Если и два тайма по 15 минут не определят победителя, всё решит серия пенальти.
Во всех матчах будут использоваться системы:
- Goal-line technology — система определения голов;
- Video assistant referee (VAR) — cистема видеопомощи арбитрам.
Кто сможет сделать новый "золотой дубль"?
🇳🇱😀 Georginio Wijnaldum & Virgil van Dijk 😀🇳🇱 #UCLfinal pic.twitter.com/91RnLRYFE2— #UCLfinal (@ChampionsLeague) 2 июня 2019 г.
Поскольку Лига наций — турнир новый, то с его появлением теперь возможно новое футбольное комбо. Сразу несколько футболистов претендуют на победу в двух важных турнирах УЕФА в одном сезоне — в Лиге чемпионов и Лиге наций.
Лигу чемпионов, как известно, выиграл Ливерпуль, и в его составе выступают игроки из трёх стран — участниц финального турнира Лиги наций. Это означает, что в финале турнира точно будет играть победитель ЛЧ.
Англия
- Трент Александер-Арнольд
- Джо Гомес
- Джордан Хендерсон
Нидерланды
- Вирджил ван Дейк
- Джорджинио Вейналдум
Швейцария
- Джердан Шакири
Кто с кем и когда играет?
Полуфиналы
- 5 июня: Португалия — Швейцария (Порту, 21:45 МСК)
- 6 июня: Нидерланды — Англия (Гимарайнш, 21:45 МСК)
Матч за третье место
- 9 июня (Гимарайнш, 16:00 мск)
Финал
- 9 июня (Порту, 21:45 мск)
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