"Уфа" и "Крылья" сохранили прописку в РПЛ. Встречаем только "Сочи" и "Тамбов"

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"Уфа" и "Крылья" сохранили прописку в РПЛ. Встречаем только "Сочи" и "Тамбов"

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Фото © Twitter/fctambov68

Состав команд на следующий сезон чемпионата России по футболу сформировался. Вчера закончились стыковые матчи за попадание в элитный дивизион, по результатам которых "Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку. Таким образом, в РПЛ будет только два новичка — "Сочи" и "Тамбов", попавшие напрямую из ФНЛ.

Состав команд Российской премьер-лиги на сезон 2019/20:

  1. Зенит
  2. Локомотив
  3. Краснодар
  4. ЦСКА
  5. Спартак
  6. Арсенал
  7. Оренбург
  8. Ахмат
  9. Ростов
  10. Урал
  11. Рубин
  12. Динамо
  13. Крылья Советов
  14. Уфа
  15. Тамбов
  16. Сочи

"Уфа" в стыковых матчах обыграла дома "Томь" со счётом 2:0 и на выезде уступила (0:1), но по сумме двух матчей осталась в Российской премьер-лиге. В параллельном противостоянии "Крылья Советов" одержали победу на выезде (3:1) над "Нижним Новгородом" и уступили дома (0:1), сохранив прописку в элитном дивизионе.

Новичками будут две команды — "Сочи" и "Тамбов". Оба клуба являются дебютантами чемпионата страны. Подробнее о них и расскажем.

ФК "Сочи": с берегов Невы — на Чёрное море

  • Стадион: "Фишт"
  • Главный тренер: Александр Точилин

История у футбольного клуба "Сочи" очень интересная. Он образовался в июне 2018 года, хотя сама команда не новая. "Сочи" основан на базе петербургского "Динамо". Клуб просто переехал с берегов Невы на Чёрное море. Руководство и игроки остались прежние. Владельцем клуба является Борис Ротенберг.

В разные годы в Сочи были футбольные команды с одноимённым названием, но на высоком уровне они никогда не выступали.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/pfcsochi" target="_blank"><strong>pfcsochi</strong></a></p>

Пожалуй, самый известный клуб этого города — "Жемчужина-Сочи", который играл и в высшем дивизионе. Определённый период команду тренировал действующий наставник сборной России Станислав Черчесов. "Жемчужина" не прекратила своё существование, а продолжает выступать на городском чемпионате.

Нынешний "Сочи" тренирует один из самых известных московских динамовцев Александр Точилин, а помогает ему рекордсмен бело-голубых по количеству проведённых матчей Александр Новиков. Ранее они же работали в "Динамо" (Спб). И это именно его команда в 2017 году сенсационно выбила "Зенит" из Кубка России.

Состав команды не звёздный. Из знакомых имён только Николай Обольский — молодая звезда столичного "Динамо" и молодёжной сборной России. А также опытный Алан Касаев.

ФК "Тамбов": переезд в Мордовию и Думбия

  • Стадион: "Мордовия Арена"
  • Главный тренер: Александр Григорян

ФК "Тамбов" основан в 2013 году. Последние годы команда выступала в Футбольной национальной лиге и по итогу нынешнего сезона стала чемпионом, что и позволило ей выйти в элитный дивизион.

С весны команду возглавляет Александр Григорян, до этого клуб тренировал Мурат Искаков, а в предсезонный период "Тамбов" готовил Андрей Талалаев.

В составе "Тамбова" много молодых футболистов. Голкипером является Гиорги Шелия, ранее выступавший в "Уфе", "Енисее" и "Балтике". А ещё там играет Думбия. Но не тот... Ивуарийский полузащитник по имени Секу.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/fctambov68" target="_blank"><strong>fctambov68</strong></a></p>

Интересно, что временно домашним стадионом для "Тамбова" будет "Мордовия Арена", построенная к ЧМ-2018. Причиной этого стало то, что местный стадион "Спартак" пока не готов принять матчи Российской премьер-лиги.

Интересно будет понаблюдать за новичками и их борьбой против опытных команд. Как это будет, начнём узнавать с 14 июля. Именно в этот день стартует новый сезон Российской премьер-лиги.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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