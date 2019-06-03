"Уфа" и "Крылья" сохранили прописку в РПЛ. Встречаем только "Сочи" и "Тамбов"

Состав команд на следующий сезон чемпионата России по футболу сформировался. Вчера закончились стыковые матчи за попадание в элитный дивизион, по результатам которых "Уфа" и "Крылья Советов" сохранили прописку. Таким образом, в РПЛ будет только два новичка — "Сочи" и "Тамбов", попавшие напрямую из ФНЛ.

Состав команд Российской премьер-лиги на сезон 2019/20:

Зенит Локомотив Краснодар ЦСКА Спартак Арсенал Оренбург Ахмат Ростов Урал Рубин Динамо Крылья Советов Уфа Тамбов Сочи

"Уфа" в стыковых матчах обыграла дома "Томь" со счётом 2:0 и на выезде уступила (0:1), но по сумме двух матчей осталась в Российской премьер-лиге. В параллельном противостоянии "Крылья Советов" одержали победу на выезде (3:1) над "Нижним Новгородом" и уступили дома (0:1), сохранив прописку в элитном дивизионе.

Новичками будут две команды — "Сочи" и "Тамбов". Оба клуба являются дебютантами чемпионата страны. Подробнее о них и расскажем.

ФК "Сочи": с берегов Невы — на Чёрное море

Стадион: "Фишт"

Главный тренер: Александр Точилин

История у футбольного клуба "Сочи" очень интересная. Он образовался в июне 2018 года, хотя сама команда не новая. "Сочи" основан на базе петербургского "Динамо". Клуб просто переехал с берегов Невы на Чёрное море. Руководство и игроки остались прежние. Владельцем клуба является Борис Ротенберг.

В разные годы в Сочи были футбольные команды с одноимённым названием, но на высоком уровне они никогда не выступали.

Пожалуй, самый известный клуб этого города — "Жемчужина-Сочи", который играл и в высшем дивизионе. Определённый период команду тренировал действующий наставник сборной России Станислав Черчесов. "Жемчужина" не прекратила своё существование, а продолжает выступать на городском чемпионате.

Нынешний "Сочи" тренирует один из самых известных московских динамовцев Александр Точилин, а помогает ему рекордсмен бело-голубых по количеству проведённых матчей Александр Новиков. Ранее они же работали в "Динамо" (Спб). И это именно его команда в 2017 году сенсационно выбила "Зенит" из Кубка России.

Точилин вывел "Сочи" в РПЛ, а теперь пришел на открытие стадиона "Динамо"#ДинамоАрсенал pic.twitter.com/tjhEYaLB9a — Life | Спорт (@sport_lf) 26 мая 2019 г.

Состав команды не звёздный. Из знакомых имён только Николай Обольский — молодая звезда столичного "Динамо" и молодёжной сборной России. А также опытный Алан Касаев.

ФК "Тамбов": переезд в Мордовию и Думбия

Стадион: "Мордовия Арена"

Главный тренер: Александр Григорян

ФК "Тамбов" основан в 2013 году. Последние годы команда выступала в Футбольной национальной лиге и по итогу нынешнего сезона стала чемпионом, что и позволило ей выйти в элитный дивизион.

С весны команду возглавляет Александр Григорян, до этого клуб тренировал Мурат Искаков, а в предсезонный период "Тамбов" готовил Андрей Талалаев.

В составе "Тамбова" много молодых футболистов. Голкипером является Гиорги Шелия, ранее выступавший в "Уфе", "Енисее" и "Балтике". А ещё там играет Думбия. Но не тот... Ивуарийский полузащитник по имени Секу.

Интересно, что временно домашним стадионом для "Тамбова" будет "Мордовия Арена", построенная к ЧМ-2018. Причиной этого стало то, что местный стадион "Спартак" пока не готов принять матчи Российской премьер-лиги.

Интересно будет понаблюдать за новичками и их борьбой против опытных команд. Как это будет, начнём узнавать с 14 июля. Именно в этот день стартует новый сезон Российской премьер-лиги.