Гризманн не знает, где продолжит карьеру

О переходе французского игрока в "Барселону" до сих пор не появилось никаких подробностей.

Чемпион мира по футболу Антуан Гризманн до сих пор не определился со своим будущим клубом. Об уходе из "Атлетико" французский нападающий уже объявил, а вот с переходом в "Барселону" всё пока под вопросом. Официальной информации об этом трансфере не появлялось.

— Я не знаю, это очень хороший вопрос. Посмотрим, всему своё время, — цитирует игрока портал Sport.es.

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 года. За пять сезонов он забил за "матрасников" 133 гола и выиграл с клубом Лигу Европы, Суперкубок УЕФА и Суперкубок Испании. Минувшим летом стал со сборной Франции чемпионом мира.