Сборная России разгромила "Чертаново". Как это было

Подопечные Станислава Черчесова в рамках подготовки к матчам отборочного турнира на чемпионат Европы провели товарищеский матч с "Чертаново". Неудивительно, что счёт в этой встрече был 6:0 в пользу нашей команды.

Ещё перед встречей главный тренер Станислав Черчесов пояснил, что последний матч в чемпионате страны был 26 мая, а предстоящая официальная встреча будет только 8 июня. Перерыв большой.

— Конечно, мы могли бы сыграть и между собой, но это воспринималось бы как тренировка. А "Чертаново" находится рядом с нами. Будет соревновательное настроение, — сказал Черчесов.

С первых минут этой контрольной игры на поле появился сильнейший состав: Маринато Гильерме, Андрей Семёнов, Марио Фернандес, Фёдор Кудряшов, Магомед Оздоев, Юрий Газинский, братья Миранчуки, Александр Головин и капитан Артём Дзюба. Правда, в течение 90 минут попробовал Черчесов на поле всех, кроме Сергея Песьякова и Николая Комличенко. Последний только вчера присоединился к сборной, и ему дали время немного осмотреться.

Борьба на поле выдалась настоящей, не обошлось даже без травм. Газинский после розыгрыша углового неудачно столкнулся и упал. Продолжить матч он не смог. Как удалось узнать Лайфу, Газинского сразу увезли на МРТ. У него выпало плечо, а потом встало на место. Перелома, скорее всего, нет.

Уводят с поля. Вроде травма ключицы pic.twitter.com/Ko9R2KI8fO — Life | Спорт (@sport_lf) 3 июня 2019 г.

Назовём тех, кто отличился голами. Это Дзюба, Антон Миранчук, Головин, Смолов, Чалов, Мирзов. А Гилерме даже отбил пенальти.

Но даже те, кто отыграл своё время на поле, продолжили тренироваться.

Лишь к концу матча пришли посмотреть на своих товарищей. Дзюба наблюдал, сидя у ворот.

Стоит отметить, что матч анонсировался без болельщиков, но трибуны Новогорска были заполнены практически полностью. Помимо журналистов на игру приехали и ветераны, включая Никиту Симоняна, а также представители РФС в лице Александра Алаева.

На игре присутствовали и дети из разных городов России, которые сейчас лечатся в Центре им. Дмитрия Рогачёва. Много было и воспитанников "Чертаново", среди них был и восходящая звезда Сергей Пиняев.

Впереди у сборной матчи против Сан-Марино и Кипра. Посмотрим, каким будет счёт в тех матчах.