Черчесов отчитал Ахметова за игру: Последний раз так выходишь на замену!

Главный тренер сборной России рассказал о том, что ему не понравилось в контрольном матче.

Черчесову в игре с "Чертаново" не понравилось две вещи:

1. Выход Ахметова на замену

2. Грубая игра соперника pic.twitter.com/91BIuAzShI — Life | Спорт (@sport_lf) 3 июня 2019 г.

Контрольная игра сборной России завершилась со счётом 6:0. Главный тренер Станислав Черчесов положительно оценил её итог — сборной была необходима тренировка, чтобы прийти в тонус перед отборочными матчами.

Однако нашлись и тревожные моменты. Черчесову не понравилось, как Ильзат Ахметов вышел на замену, когда Юрий Газинский получил травму.

— Ахметов вышел на поле вынужденно, и первые минут пять-семь никак не мог войти в игру, что нас насторожило. Я ему сказал: "Последний раз так выходишь на замену. Нужно сразу быть готовым". Потом он разбегался и стал похожим на себя. В отборочных матчах такая роскошь непозволительна, — заявил Черчесов.

Кроме того, Станислав Саламович отметил, что был не очень доволен жёсткой игрой соперников. После очередного стыка он попросил тренера "Чертаново" сбавить агрессию, чтобы избежать ненужных травм.