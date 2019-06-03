Черчесов отчитал Ахметова за игру: Последний раз так выходишь на замену!

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Черчесов отчитал Ахметова за игру: Последний раз так выходишь на замену!

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Фото: LIFE

Главный тренер сборной России рассказал о том, что ему не понравилось в контрольном матче.

Контрольная игра сборной России завершилась со счётом 6:0. Главный тренер Станислав Черчесов положительно оценил её итог — сборной была необходима тренировка, чтобы прийти в тонус перед отборочными матчами.

Однако нашлись и тревожные моменты. Черчесову не понравилось, как Ильзат Ахметов вышел на замену, когда Юрий Газинский получил травму.

— Ахметов вышел на поле вынужденно, и первые минут пять-семь никак не мог войти в игру, что нас насторожило. Я ему сказал: "Последний раз так выходишь на замену. Нужно сразу быть готовым". Потом он разбегался и стал похожим на себя. В отборочных матчах такая роскошь непозволительна, — заявил Черчесов.

Кроме того, Станислав Саламович отметил, что был не очень доволен жёсткой игрой соперников. После очередного стыка он попросил тренера "Чертаново" сбавить агрессию, чтобы избежать ненужных травм.

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