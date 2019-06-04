Хачанов впервые в карьере войдёт в топ-10 мирового рейтинга

23-летний российский теннисист Карен Хачанов после выхода в 1/4 финала Открытого чемпионата Франции гарантировал себе как минимум девятую строчку в рейтинге АТР. В настоящий момент он 11-й. Таким образом, после обновления рейтинга он впервые в своей карьере войдёт в топ-10.
When you win over the Lenglen crowd...@karenkhachanov | #RG19 pic.twitter.com/ylUNsCHeM8— Roland-Garros (@rolandgarros) 3 июня 2019 г.
Матч Хачанова за выход в полуфинал турнира Большого шлема состоится завтра, 5 июня.
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