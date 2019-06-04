"Вечерний Ургант" в шутку "примерил" купальники на Дзюбу, Акинфеева и Глушакова

В инстаграме популярной телепередачи вспомнили инцидент с выбежавшей девушкой на поле в финале Лиги чемпионов.

"Вечерний Ургант" решил пошутить из-за выбежавшей блондинки на поле во время финального матча Лиги чемпионов, где "Ливерпуль" победил "Тоттенхэм". Девушка всего за день набрала 2,5 миллиона подписчиков в "Инстаграме".

— За час на её инстаграм подписались 300 тысяч человек, а после игры — 2,5 миллиона. Российские футбольные клубы уже отреагировали на инцидент, взяв на вооружение идею с купальниками: в результате "Спартак", "Зенит" и ЦСКА представили свою новую форму на следующий сезон, — говорится в сообщении.