Газинский: Спасибо за поддержку, сборной желаю удачи!

Игрок сборной России во время контрольного матча получил повреждение вращательной манжеты плеча и из-за этого покидает расположение команды.

Игрок сборной России Юрий Газинский в своём инстаграме поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи команде.

— Хотел поблагодарить всех за поддержку и тёплые слова. Не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно! В свою очередь хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял, — написал он.

Напомним, Газинский получил травму плеча во время контрольного матча с "Чертаново". После розыгрыша углового он столкнулся с соперником и упал на газон с криком. Футболиста сразу же увезли на МРТ.

Сборная Россия 8 июня встретится с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде.

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