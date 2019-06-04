Газинский: Спасибо за поддержку, сборной желаю удачи!

Игрок сборной России Юрий Газинский в своём инстаграме поблагодарил всех за поддержку и пожелал удачи команде.
— Хотел поблагодарить всех за поддержку и тёплые слова. Не думал, что столько людей поддержит, это очень ценно! В свою очередь хочу пожелать команде успехов в предстоящих матчах, победы и, конечно же, без травм! Всех обнял, — написал он.
Напомним, Газинский получил травму плеча во время контрольного матча с "Чертаново". После розыгрыша углового он столкнулся с соперником и упал на газон с криком. Футболиста сразу же увезли на МРТ.
Пострадал Газинский.. А вы говорите товарищеский матч. Все бьются 👊🏼👊🏼👊🏼#СборнаяРоссии pic.twitter.com/4n5idh7hs2— Life | Спорт (@sport_lf) 3 июня 2019 г.
Сборная Россия 8 июня встретится с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде.
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