Связка Смолова с Чаловым и травма. Как сборная готовится к Сан-Марино и Кипру?
Фото © ТАСС / Бухарев Олег / Терещенко Михаил / Бобылев Сергей
Турнирная ситуация
Сборная России наряду с командой Бельгии является фаворитом отборочной группы I. В стартовом матче турнира подопечные Станислава Черчесова уступили бронзовым призёрам Евро, а во втором разгромили сборную Казахстана. В итоге у сборной России три очка после двух матчей и второе место в группе.
Кипр пока занял позицию середняка, а Сан-Марино — безнадёжного аутсайдера, который был разгромлён в том числе и киприотами. Цель на эти матчи для сборной России более чем очевидна — две победы и шесть очков.
Состав
Если до чемпионата мира к Станиславу Черчесову часто были вопросы о выборе состава, то сейчас они практически исчезли. Стал ли наставник подходить иначе к формированию национальной команды или к его решениям стали проявлять лояльность после добытого на мундиале успеха? Ответ где-то посередине.
Так или иначе, набор исполнителей в сборной сейчас можно назвать оптимальным. Исключение — Юрий Газинский, получивший травму в контрольном матче с "Чертаново".
Уводят с поля. Вроде травма ключицы pic.twitter.com/Ko9R2KI8fO— Life | Спорт (@sport_lf) 3 июня 2019 г.
Зачем была нужна игра с "Чертаново"?
Многие болельщики сборной России до сих недоумевают по поводу контрольного матча национальной команды с клубом ФНЛ. Но лучше, чем сам Черчесов, необходимость этого матча объяснить никто не может.
Между 26 мая и 8 июня большой промежуток времени. Для нас важно, чтобы команда находилась в тонусе. Всё-таки есть разница между двусторонней игрой и настоящим соперником на поле
Станислав Черчесов
Фото © twitter / Сборная России
Благодаря тому, что игра была открыта хотя бы для журналистов, можно было понять, что именно готовит Черчесов к отборочным матчам. Кратко объясняем, что мы почерпнули из матча сборной с "Чертаново".
Стартовый состав, скорее всего, почти полностью повторится в матче с Сан-Марино. Игру с "Чертаново" начинали следующие футболисты:
- Гильерме
- Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов
- Газинский, Оздоев, Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук
- Дзюба
Матч сборной России и "Чертаново" окончен. Счет 6:0 в пользу @TeamRussia pic.twitter.com/mtGfrAe4Uh— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.
Газинский получил травму, и ему на замену вышел Ахметов. Логично предположить, что он первый сменщик игрока "Краснодара". Но после игры Черчесов раскритиковал молодого армейца за вход в игру и, возможно, даст шанс кому-то другому.
Во втором тайме в атаке вышла интересная связка двух Фёдоров: Чалова и Смолова. Оба отметились голами и неплохим взаимодействием между собой. Похоже, что это запасной атакующий план.
Запасной — потому что Дзюба по-прежнему в порядке. Когда капитан на поле, он выигрывает и удерживает (!) большинство мячей.
Видеорепортаж о вчерашнем матче @TeamRussia против "Чертаново" 📹 pic.twitter.com/gnPPS0ZYCV— Сборная России (@TeamRussia) 4 июня 2019 г.
Ещё одна новая связка, но уже в полузащите — Дмитрий Баринов — Роман Зобнин. Полузащитники "Локомотива" и "Спартака" отлично сыгрались и хвалили друг друга после матча. Зобнин сказал, что Баринов выжигал центр, а он просто помогал. Сам Баринов поблагодарил Романа и отметил, что с ним было приятно играть.
Теневой лидер команды — Магомед Оздоев. Поскольку игровых номеров у футболистов во время матча с "Чертаново" не было, порой журналистам было сложно различить, кто именно совершил результативное действие. Так родилась присказка "кто отдал голевую? Оздоев!". И у неё есть вполне логичное объяснение — полузащитник "Зенита" действительно был везде.
Ментальный лидер — Фёдор Кудряшов. Помимо капитана Дзюбы именно защитник турецкого "Истанбула" берёт на себя функции подсказчика. Когда Ахметов пытался войти в игру, с бровки ему подсказывал помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, а с поля советовал именно Кудряшов.
Фото с сегодняшнего матча против "Чертаново" 📷 pic.twitter.com/34UqAewdU5— Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.
Головин — мотор. Слышали, что недавно сам Сеск Фабрегас лестно высказывался о своём партнёре по "Монако", которому немного завидует? В игре с "Чертаново" он активнее всех провёл свой игровой отрезок: много владел мячом, отдавал, бил сам и, конечно, получал по ногам.
Мирзов — самый яркий новичок. Полузащитник "Арсенала" активно включился в игру, когда Черчесов дал ему шанс: сделал несколько проходов по флангу, результативно навесил, а затем забил первый мяч за сборную.
Комличенко и Песьяков пока минус. Черчесов намеренно вызвал четырёх вратарей, чтобы, если кто-то получит повреждение, не пришлось выцеплять человека из отпуска. С Комличенко тоже ситуация ясна: его бомбардирские успехи в Чехии игнорировать было просто нельзя. Однако в игре с "Чертаново" они игровой практики не получили и почти наверняка не выйдут в отборочных матчах. Их задача на этот сбор — привыкнуть к команде и почувствовать свою роль. Позже обязательно выпадет шанс.
Чего ждать?
Болельщики сборной России вполне резонно могут ожидать не только шести очков в двух предстоящих встречах, но и двух разгромов. Как это будет выглядеть на деле, увидим совсем скоро.
Квалификация Евро-2020.
Сборная России — сборная Сан-Марино.
Саранск, "Мордовия-арена".
8 июня, 19:00.
Сборная России — сборная Кипра
Нижний Новгород, "Нижний Новгород".
11 июня, 21:45.
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