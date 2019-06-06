Связка Смолова с Чаловым и травма. Как сборная готовится к Сан-Марино и Кипру?

Сборной России по футболу предстоят два очередных матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года. Соперники не самые сильные: команды Сан-Марино и Кипра. Однако это не значит, что подопечные Черчесова готовятся несерьёзно. Лайф — о том, как сборная России подходит к ближайшим играм.

Турнирная ситуация

Сборная России наряду с командой Бельгии является фаворитом отборочной группы I. В стартовом матче турнира подопечные Станислава Черчесова уступили бронзовым призёрам Евро, а во втором разгромили сборную Казахстана. В итоге у сборной России три очка после двух матчей и второе место в группе.

Кипр пока занял позицию середняка, а Сан-Марино — безнадёжного аутсайдера, который был разгромлён в том числе и киприотами. Цель на эти матчи для сборной России более чем очевидна — две победы и шесть очков.

Состав

Если до чемпионата мира к Станиславу Черчесову часто были вопросы о выборе состава, то сейчас они практически исчезли. Стал ли наставник подходить иначе к формированию национальной команды или к его решениям стали проявлять лояльность после добытого на мундиале успеха? Ответ где-то посередине.

Так или иначе, набор исполнителей в сборной сейчас можно назвать оптимальным. Исключение — Юрий Газинский, получивший травму в контрольном матче с "Чертаново".

Уводят с поля. Вроде травма ключицы pic.twitter.com/Ko9R2KI8fO — Life | Спорт (@sport_lf) 3 июня 2019 г.

Зачем была нужна игра с "Чертаново"?

Многие болельщики сборной России до сих недоумевают по поводу контрольного матча национальной команды с клубом ФНЛ. Но лучше, чем сам Черчесов, необходимость этого матча объяснить никто не может.

Между 26 мая и 8 июня большой промежуток времени. Для нас важно, чтобы команда находилась в тонусе. Всё-таки есть разница между двусторонней игрой и настоящим соперником на поле Станислав Черчесов Фото © twitter / Сборная России

Благодаря тому, что игра была открыта хотя бы для журналистов, можно было понять, что именно готовит Черчесов к отборочным матчам. Кратко объясняем, что мы почерпнули из матча сборной с "Чертаново".

Стартовый состав, скорее всего, почти полностью повторится в матче с Сан-Марино. Игру с "Чертаново" начинали следующие футболисты:

Гильерме

Фернандес, Джикия, Семёнов, Кудряшов

Газинский, Оздоев, Головин, Алексей Миранчук, Антон Миранчук

Дзюба

Газинский получил травму, и ему на замену вышел Ахметов. Логично предположить, что он первый сменщик игрока "Краснодара". Но после игры Черчесов раскритиковал молодого армейца за вход в игру и, возможно, даст шанс кому-то другому.

Во втором тайме в атаке вышла интересная связка двух Фёдоров: Чалова и Смолова. Оба отметились голами и неплохим взаимодействием между собой. Похоже, что это запасной атакующий план.

Запасной — потому что Дзюба по-прежнему в порядке. Когда капитан на поле, он выигрывает и удерживает (!) большинство мячей.

Ещё одна новая связка, но уже в полузащите — Дмитрий Баринов — Роман Зобнин. Полузащитники "Локомотива" и "Спартака" отлично сыгрались и хвалили друг друга после матча. Зобнин сказал, что Баринов выжигал центр, а он просто помогал. Сам Баринов поблагодарил Романа и отметил, что с ним было приятно играть.

Теневой лидер команды — Магомед Оздоев. Поскольку игровых номеров у футболистов во время матча с "Чертаново" не было, порой журналистам было сложно различить, кто именно совершил результативное действие. Так родилась присказка "кто отдал голевую? Оздоев!". И у неё есть вполне логичное объяснение — полузащитник "Зенита" действительно был везде.

Ментальный лидер — Фёдор Кудряшов. Помимо капитана Дзюбы именно защитник турецкого "Истанбула" берёт на себя функции подсказчика. Когда Ахметов пытался войти в игру, с бровки ему подсказывал помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, а с поля советовал именно Кудряшов.

Фото с сегодняшнего матча против "Чертаново" 📷 pic.twitter.com/34UqAewdU5 — Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2019 г.

Головин — мотор. Слышали, что недавно сам Сеск Фабрегас лестно высказывался о своём партнёре по "Монако", которому немного завидует? В игре с "Чертаново" он активнее всех провёл свой игровой отрезок: много владел мячом, отдавал, бил сам и, конечно, получал по ногам.

Мирзов — самый яркий новичок. Полузащитник "Арсенала" активно включился в игру, когда Черчесов дал ему шанс: сделал несколько проходов по флангу, результативно навесил, а затем забил первый мяч за сборную.

Комличенко и Песьяков пока минус. Черчесов намеренно вызвал четырёх вратарей, чтобы, если кто-то получит повреждение, не пришлось выцеплять человека из отпуска. С Комличенко тоже ситуация ясна: его бомбардирские успехи в Чехии игнорировать было просто нельзя. Однако в игре с "Чертаново" они игровой практики не получили и почти наверняка не выйдут в отборочных матчах. Их задача на этот сбор — привыкнуть к команде и почувствовать свою роль. Позже обязательно выпадет шанс.

Чего ждать?

Болельщики сборной России вполне резонно могут ожидать не только шести очков в двух предстоящих встречах, но и двух разгромов. Как это будет выглядеть на деле, увидим совсем скоро.

Квалификация Евро-2020.

Сборная России — сборная Сан-Марино.

Саранск, "Мордовия-арена".

8 июня, 19:00.

Сборная России — сборная Кипра

Нижний Новгород, "Нижний Новгород".

11 июня, 21:45.