"Реал" объявил о трансфере сербского бомбардира

Мадридский "Реал" начал летнюю трансферную кампанию. Первым приобретением "королевского клуба" стал сербский нападающий Лука Йович. Права на форварда принадлежат "Бенфике", однако в минувшем сезоне он выступал за "Айнтрахт", за который забил 27 голов и дошёл до полуфинала Лиги Европы.
Comunicado Oficial: Jović.#WelcomeJovic | #RealMadrid https://t.co/cbD1KHQj3L— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) 4 июня 2019 г.
"Реал" в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, отстав на 19 очков от "Барселоны". Из Кубка страны и Лиги чемпионов "сливочные" вылетели.
Ранее сообщалось, что состав "Реала" этим летом должен пополнить бельгиец Эден Азар из "Челси".
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