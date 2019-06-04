"Реал" объявил о трансфере сербского бомбардира

Сумма компенсации не оглашается, однако, по слухам, она составляет 65–70 миллионов евро.

Мадридский "Реал" начал летнюю трансферную кампанию. Первым приобретением "королевского клуба" стал сербский нападающий Лука Йович. Права на форварда принадлежат "Бенфике", однако в минувшем сезоне он выступал за "Айнтрахт", за который забил 27 голов и дошёл до полуфинала Лиги Европы.

"Реал" в минувшем сезоне занял третье место в чемпионате Испании, отстав на 19 очков от "Барселоны". Из Кубка страны и Лиги чемпионов "сливочные" вылетели.

Ранее сообщалось, что состав "Реала" этим летом должен пополнить бельгиец Эден Азар из "Челси".