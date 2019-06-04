Экклстоун: Шумахер ответит на все вопросы

Экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун поведал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, который уже пять лет проходит реабилитацию после полученной травмы головы на горнолыжном курорте.
— Михаэль пока не с нами, но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы, — сказал Экклстоун в трейлере.
Сам фильм выйдет в прокат 5 декабря 2019 года.
Отметим, что семья Шумахера тщательно скрывает местоположение гонщика и не комментирует его состояние здоровья.
Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?
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