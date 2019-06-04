Экклстоун: Шумахер ответит на все вопросы

Документальный фильм о выдающемся немецком гонщике выйдет в прокат в конце 2019 года, но уже сейчас СМИ опубликовали трейлер, где бывший руководитель "Формулы-1" говорит о состоянии гонщика.

Экс-глава "Формулы-1" Берни Экклстоун поведал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера, который уже пять лет проходит реабилитацию после полученной травмы головы на горнолыжном курорте.

— Михаэль пока не с нами, но когда ему станет лучше, он ответит на все вопросы, — сказал Экклстоун в трейлере.

Сам фильм выйдет в прокат 5 декабря 2019 года.

Отметим, что семья Шумахера тщательно скрывает местоположение гонщика и не комментирует его состояние здоровья.

Что известно о состоянии Шумахера спустя пять лет после трагедии?