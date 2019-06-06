Булыкин: Черчесов сможет замотивировать сборную на матчи с Сан-Марино и Кипром

Экс-игрок сборной России, а ныне футбольный эксперт прокомментировал Лайфу предстоящие встречи национальной команды в отборе на Евро-2020.

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин уверен, что Черчесов найдёт способ настроить игроков на квалификационные игры к ЧЕ-2020 с Сан-Марино и Кипром.

— Естественно, нужно Сан-Марино и Кипр обыгрывать. Соперники не самые сильные. Если посмотреть с другой стороны, то у ребят закончился тяжёлый сезон и им сложновато настраиваться на такие игры. По себе помню, что это непросто. Уверен, что тренерский штаб во главе с Черчесовым сумеет настроить и замотивировать парней. Не сомневаюсь, будут играть те, у кого горят глаза и кто будет готов на сто процентов. Футболисты сами хотят хорошо сыграть и уйти в отпуск. Я надеюсь, сборная России сумеет взять шесть очков в этих матчах, они очень для нас важны, — сказал Булыкин в разговоре с Лайфом.

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Напомним, сборная России в отборе на Евро-2020 8 июня в Саранске примет Сан-Марино, а 11 числа в Нижнем Новгороде сыграет против Кипра.