Хабиб близится к мечте покинуть спорт с рекордом 30-0

Официально! 7 сентября, Абу-Даби (ОАЭ), Хабиб Нурмагомедов — Дастин Пуарье. Бой за объединение поясов в лёгком весе UFC.

Это наконец случилось! Компания UFC анонсировала долгожданное для поклонников Хабиба Нурмагомедова очередное выступление "Орла". Как и планировалось, следующей остановкой чемпиона организации станут Объединённые Арабские Эмираты, в которые сильнейший на планете промоушен решил заглянуть после пяти лет отсутствия. По словам президента UFC Даны Уайта, с правительством страны заключено соглашение о долгосрочном стратегическом партнёрстве.

— Мы заключили соглашение с ОАЭ, по которому в следующие пять лет на турнирах UFC у них будут чемпионские бои. Они очень хотели, чтобы Хабиб Нурмагомедов был первым, — отметил Уайт в прямом эфире.

Безусловно, наличие такой спортивной звезды-мусульманина в файткарде — хорошая заявка компании на то, чтобы зайти на ближневосточный рынок всерьёз и надолго. И именно этот фактор стал ключевым при подписании контракта на бой Нурмагомедовым. Но уже с новыми цифрами...

— Мы заключили одну из крупнейших сделок в истории компании. UFC предоставила нам то, что мы хотели. Теперь мы ведём бизнес, как настоящие партнёры, — рассказал менеджер "Орла" Али Абдель-Азиз в интервью MMA Fighting. — Считаю, что Хабиб — лучший боец за всю историю спорта. Он никогда не проигрывал и никогда не был потрясён, никогда не улетал в нокдаун. Хабиб доминировал в каждом раунде практически с каждым оппонентом. Всего этого он добился без какого-либо допинга. Хабиб самый высокооплачиваемый атлет в UFC, и мы этому безумно рады. Настало время показать себя в октагоне.

Соперником Хабиба в Абу-Даби, как и ожидалось, станет 30-летний Дастин Пуарье, выигравший в апреле пояс временного чемпиона в поединке против Макса Холлоуэя, тем самым доведя свою победную серию до четырёх боёв.

Нурмагомедов — безусловный фаворит в противостоянии с американцем. В первую очередь благодаря стилистическому превосходству над Пуарье, а также благодаря ментальности и психологической устойчивости. Шанс Дастина, как и большинства противников-ударников "Орла", в лаки-панче. Но пробить никогда не оказывавшегося даже в нокдауне бойца — задача непростая. Нурмагомедов продолжает цементировать своё наследие и очень близок к своей мечте покинуть этот спорт с рекордом 30-0.