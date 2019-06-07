Бушманов: Здорово, что сборная играет за пределами Москвы, это развивает футбол

Экс главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что футболисты сборной России понимают всю ответственность, возложенную на них.

— Сейчас идёт борьба за путёвку на чемпионат Европы. И ребята понимают, что всех их вызвали в сборную, чтобы эту задачу решить. Шесть очков в их руках. Всё будет зависеть от наших футболистов, от того, как они будут играть. Да, в этих двух ближайших матчах мы явные фавориты, в любом случае нужно брать шесть очков и идти дальше.

Здорово, что сборная выезжает играть за пределы Москвы. Уверен, в Саранске и Нижнем Новгороде будут полные стадионы. Поддержка болельщиков очень поможет нашим парням. И на развитие футбола в стране вот такие матчи оказывают значительное влияние, — сказал Евгений Бушманов Лайфу.

Также своим мнением о предстоящих матчах поделился Дмитрий Булыкин.

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Напомним, сборная России 8 и 11 июня проведёт два матча отборочного цикла к Евро-2020. Соперниками россиян будут команды Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде.