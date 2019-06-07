Бушманов: Здорово, что сборная играет за пределами Москвы, это развивает футбол

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Экс главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что футболисты сборной России понимают всю ответственность, возложенную на них.

Сейчас идёт борьба за путёвку на чемпионат Европы. И ребята понимают, что всех их вызвали в сборную, чтобы эту задачу решить. Шесть очков в их руках. Всё будет зависеть от наших футболистов, от того, как они будут играть. Да, в этих двух ближайших матчах мы явные фавориты, в любом случае нужно брать шесть очков и идти дальше.

Здорово, что сборная выезжает играть за пределы Москвы. Уверен, в Саранске и Нижнем Новгороде будут полные стадионы. Поддержка болельщиков очень поможет нашим парням. И на развитие футбола в стране вот такие матчи оказывают значительное влияние, — сказал Евгений Бушманов Лайфу.

Также своим мнением о предстоящих матчах поделился Дмитрий Булыкин.

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Напомним, сборная России 8 и 11 июня проведёт два матча отборочного цикла к Евро-2020. Соперниками россиян будут команды Сан-Марино и Кипра. Игры пройдут в Саранске и Нижнем Новгороде.

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