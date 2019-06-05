Дацюк будет играть за "Автомобилист"

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Дацюк будет играть за "Автомобилист"

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Фото © Instagram/datsyuk13hockey

Павел Дацюк покидает петербургский СКА и продолжит свою карьеру в "Автомобилисте".

Известный российский хоккеист Павел Дацюк продолжит свою карьеру в екатеринбургском "Автомобилисте". Об этом сообщил в "Твиттере" агент нападающего Дэн Мильштейн.

— Пока вы не уедете надолго, то не поймёте, как сильно скучаете по дому. Павел Дацюк возвращается в Екатеринбург, — написал Мильштейн.

На сайте "Автомобилиста" сообщается, что трудовое соглашение рассчитано сроком на один год.

После завершения карьеры в НХЛ, где Дацюк выступал за "Детройт Ред Уингз", форвард в 2016 году подписал контракт со СКА. За петербургский клуб в минувшем регулярном чемпионате Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 играх. В плей-офф Дацюк принял участие в 12 матчах, в которых заработал 7 (1+6) очков.

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