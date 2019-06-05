Гилерме: Дзюба очень медленный для вратаря

Голкипер сборной России по футболу пояснил, почему форвард и капитан команды не подходит для игры в воротах.

Артём Дзюба — большой любитель постоять на тренировках в воротах. Он не раз сам говорил, что мечтает сыграть в воротах во время серии пенальти. Маринато Гилерме рассказал журналистам, почему у форварда не получится стать голкипером.

— Дзюба не берёт у меня уроки вратарского мастерства. Может, он и хочет быть голкипером, но у него нет качеств вратаря. Он слишком медленный для этого, — сказал Гилерме после тренировки журналистам.

Напомним, сборная России продолжает подготовку в Новогорске к отборочным матчам на чемпионат Европы-2020. 8 июня подопечные Черчесова сыграют с Сан-Марино в Саранске, а 11 июня — с Кипром в Нижнем Новгороде.