Точилин: Денисов завершил карьеру, а его всё равно сватают к нам в "Сочи"

Главный тренер футбольного "Сочи" рассказал о трансферных слухах, которые образовались вокруг его команды.

Известный в прошлом игрок "Динамо", а ныне главный тренер "Сочи" Александр Точилин рассказал, что слухи о переходе Дениса Глушакова и Дмитрия Тарасова не соответствуют действительности.

— К нам кого только ни отправляли... Игорь Денисов завершил карьеру, его всё равно продолжают к нам отправлять. Сейчас открыл Интернет, прочитал, что и Дмитрий Тарасов уже чуть ли не у нас. Кто на самом деле к нам перейдёт, выяснится позже, — сказал он в интервью "Советскому спорту". — Разница в мастерстве игроков между Премьер-лигой и ФНЛ существенная. Чтобы бороться за минимальные задачи, которые наверняка поставит руководство, необходимы более качественные исполнители. Иначе долго в элите мы не задержимся.

Напомним, что "Сочи" впервые в своей истории вышел в элитный дивизион.