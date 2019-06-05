Руководство Татарстана опровергло информацию об отставке Бердыева

Читайте также

Руководство Татарстана опровергло информацию об отставке Бердыева

3

Фото © ФК "Зенит" / ТАСС

Казанский "Рубин" сегодня объявил о том, что главный тренер Курбан Бердыев отправлен в отставку. СМИ сообщали, что руководство клуба не устроили результаты по итогу сезона.

В пресс-службе Республики Татарстан эту информацию опровергли.

— На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке Бердыева не подтверждает, — цитирует пресс-службу Республики Татарстан ТАСС.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×