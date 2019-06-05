Руководство Татарстана опровергло информацию об отставке Бердыева

Казанский "Рубин" сегодня объявил о том, что главный тренер Курбан Бердыев отправлен в отставку. СМИ сообщали, что руководство клуба не устроили результаты по итогу сезона.
Спасибо за все, Тренер!— «Рубин» Казань (@fcrk) 5 июня 2019 г.
Сегодня по итогам встречи с руководством клуба главный тренер Курбан Бердыев принял решение покинуть «Рубин».
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В пресс-службе Республики Татарстан эту информацию опровергли.
— На сегодняшний день Казанский Кремль информацию об отставке Бердыева не подтверждает, — цитирует пресс-службу Республики Татарстан ТАСС.
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