Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций

В полуфинальном матче нового турнира УЕФА португальцы обыграли швейцарцев со счётом 3:1.

Сборная Португалии победила Швейцарию в матче 1/2 финала Лиги наций и вышла в решающую часть турнира. Хет-трик оформил форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, единственный гол у швейцарцев был забит с пенальти. 11-метровый реализовал Рикардо Родригес.

Во втором полуфинале встретятся команды Голландии и Англии. Этот матч состоится завтра, 6 июня, в 21:45 (мск). Финал и матч за третье место состоятся 9 июня в 21:45 и 16:00 соответственно.

Лига наций. Полуфинал.

Португалия — Швейцария — 3:1.

Голы: Роналду 25' (1:0), Родригес 57' (1:1, пенальти), Роналду 88' (2:1), Роналду 90' (3:1).