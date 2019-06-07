Самый ожидаемый турнир UFC этого лета состоится уже в выходные

В ночь на 9 июня в Чикаго состоится самый главный турнир лета — UFC 238. Фанаты смешанных единоборств увидят сразу два титульных противостояния, супертриллер с участием Тони Фергюсона и Дональда Серроне, а также поединок с участием ультразрелищного россиянина Петра Яна.

Возглавит турнир бой за титул в легчайшем весе между Генри Сехудо и Марлоном Мораесом. Изначально действующий чемпион наилегчайшей весовой категории должен был сразиться с обладателем пояса в бантамвейте Ти Джеем Диллашоу, но последний решил отказаться от своего титула сразу же после поимки на употреблении запрещённых препаратов.

Вполне логично, что в отсутствие чемпиона на бой против Сехудо выйдет претендент № 1 Марлон Мораес. Оба соперника идут на победной серии из четырёх боев, но, конечно же, винстрик Генри впечатляет сильнее. В первую очередь благодаря победе пусть и раздельным решением над легендарным Деметриусом Джонсоном в августе 2018 года. Спустя пять месяцев олимпийский чемпион-2008 по вольной борьбе вновь шокировал мир, уничтожив за 30 секунд не проигрывавшего три года Диллашоу. Из достижений экс-чемпиона WSOF Мораеса в UFC можно отметить досрочные победы над Алжамейном Стерлингом, Джимми Ривером и Рафаэлем Асунсаном.

В ко-мэйн-ивенте зрителям UFC 238 будет предложен титульный поединок между чемпионкой флайвейта Валентиной Шевченко и претенденткой Джессикой Ай. После спорного поражения Аманде Нунис Шевченко одержала две победы, в том числе и над грозной Йоанной Енджейчик. Действующая чемпионка UFC — безоговорочный фаворит в поединке с 32-летней Ай, к слову, сумевшей после четырёх подряд поражений выйти на винстрик из трёх поединков и заработать тем самым право оспорить пояс Валентины.

При всём уважении к титульным баталиям предстоящего ивента в Чикаго всё же самым ожидаемым сражением турнира UFC 238 можно смело назвать противостояние топовых легковесов Тони Фергюсона и Дональда Серроне. Оба бойца по праву являются самыми зрелищными представителями не только лёгкого дивизиона, но и, наверное, всего "восьмиугольника".

Серроне — обладатель всевозможных рекордов организации: наибольшее количество побед — 23, досрочных побед — 16 и послематчевых бонусов за самые зрелищные выступления — 17. Не менее ярок и заметен в клетке и Тони Фергюсон. Достаточно взглянуть, к примеру, на выступление Эль Кукуя против Энтони Петтиса 6 октября 2018 года. Бой — на века! Тони, как и Хабиб Нурмагомедов, идёт на победной серии из 11 поединков и в случае успеха в сражении с Ковбоем станет безоговорочным претендентом № 1 на встречу с чемпионом.

Идущий на победной серии из четырёх поединков в UFC Пётр Ян сразится с номером семь рейтинга лучших бойцов организации в легчайшем весе — Джимми Риверой. Победа над топовым американцем позволит Петру ворваться как минимум в топ-7. Вопрос только, насколько зрелищно и уверенно это может получиться у сибирского No Mercy…

Отметим, что Ян, наряду с Забитом Магомедшариповым, является самым любимым за океаном российским бойцом, чьи выступления западная публика ждёт с особым интересом.

Хабиб? Это отдельная история…