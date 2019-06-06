"Бред и глупость". В Сети раскритиковали решение о 18 клубах в РПЛ

Экс-капитан сборной России Роман Широков в своём твиттере попросил объяснить ему экономическую и спортивную составляющую такого решения.
А кто сможет мне объяснить в чем экономическая и спортивная гениальность решения о расширении до 18 команд?! Есть какие-то расчёты. А дни для доп.игр есть в календаре?:)— Roman Shirokov (@shirokovr15) 6 июня 2019 г.
Спортивный журналист и комментатор Александр Боярский назвал данное решение бредом.
РПЛ-18 - бред, бред, ещё раз бред.— Александр Боярский (@boyarskiy17) 6 июня 2019 г.
Каждый сезон у нас в премьер-лиге разваливаются клубы, а их хотят ещё больше.
Каждый год все ноют насчёт матчей зимой и что некуда совать игры, а теперь их будет ещё больше.
Странно, что против идеи только один Федун. Остальные что?
Журналист "Спорт-экспресс" Сергей Егоров отмечает сложный график для команд, который будет длиться до середины декабря.
Что такое 18 клубов.— Сергей Егоров (@EgorovSA) 6 июня 2019 г.
- это жесткий график до середины декабря
- начало весенн части в сер-не февраля
- плюс климатический календарь, о котором говорил Федун, неминуем
Хоть так.
Журналистка Мария Командная также считает данное решение "глупостью".
Моя реакция на расширение РПЛ др 18 команд — 🤦🏻♀️. Учитывая экономическую ситуация и то, с какой скоростью беднеют клубы, это какое-то безрассудство. Иными словами, глупость.— Мария Командная (@komandnaya) 6 июня 2019 г.
С иронией об этом высказался и комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский.
Уже с раннего утра день рождения Пушкина начали отмечать и футбольные функционеры! 18 команд... ну не чудо ли?— Kazansky Den (@kazanskyden79) 6 июня 2019 г.
Ранее 15 клубов из 16 проголосовали за увеличение количества команд в РПЛ, против был только владелец "Спартака" Леонид Федун. Однако окончательное решение остаётся за исполкомом РФС.
Напомним, что с 1998 года в чемпионате страны выступает 16 команд.
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