"Бред и глупость". В Сети раскритиковали решение о 18 клубах в РПЛ

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"Бред и глупость". В Сети раскритиковали решение о 18 клубах в РПЛ

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На общем собрании клубов Российской премьер-лиги, которое сегодня проходит в столице, большинство проголосовало за увеличение команд в чемпионате с 16 до 18. Журналисты и эксперты эту революцию восприняли отрицательно.

Экс-капитан сборной России Роман Широков в своём твиттере попросил объяснить ему экономическую и спортивную составляющую такого решения.

Спортивный журналист и комментатор Александр Боярский назвал данное решение бредом.

Журналист "Спорт-экспресс" Сергей Егоров отмечает сложный график для команд, который будет длиться до середины декабря.

Журналистка Мария Командная также считает данное решение "глупостью".

С иронией об этом высказался и комментатор "Матч ТВ" Денис Казанский.

Ранее 15 клубов из 16 проголосовали за увеличение количества команд в РПЛ, против был только владелец "Спартака" Леонид Федун. Однако окончательное решение остаётся за исполкомом РФС.

Напомним, что с 1998 года в чемпионате страны выступает 16 команд.

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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