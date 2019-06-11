Сборная Кипра портила жизнь топ-командам. Что нужно знать о сопернике россиян

Сегодня в 21:45 наша команда проведёт очередной матч в рамках отбора на Евро-2020. Рассказываем, что нужно знать о сборной Кипра.

89-е место в рейтинге ФИФА.

18-е место в рейтинге УЕФА.

Главный тренер: Ран Бен-Шимон.

Сборная Кипра занимает 89-е место в рейтинге ФИФА и 18-е место в рейтинге УЕФА. Клубы с Кипра всегда на слуху, они регулярно играют в еврокубках (АЕК, АПОЭЛ).

Сборная Кипра, конечно, не фаворит матча с россиянами, но удивлять эта команда умеет. Вот несколько примеров.

В 1983 году киприоты сыграли вничью с сильной сборной Италии (1:1), в 1988 году они разошлись миром с бывшими чемпионами Европы — французами (1:1). В их истории есть и сенсационная победа над испанцами: в 1998 году они обыграли мощную "красную фурию" во главе с Раулем (3:2), а в отборочном турнире на Евро-2012 была яркая ничья с Португалией (4:4), которая лишила португальцев лидерства в группе.

История встреч России и Кипра

Россия и Кипр встречались на футбольном поле трижды (матчи периода СССР не учитываем). Две игры состоялись в ходе отбора на Чемпионат мира-1998: россияне победили со счётом 4:0 и сыграли вничью (1:1). И именно из-за этой ничьей наша сборная тогда лишилась первого места в группе.

Ещё одна наша встреча носила товарищеский характер. Было это в 2003 году.

Кипрский международный турнир — 2003: Кипр — Россия — 0:1.

Кипр — Россия — 0:1. Чемпионат мира — 1998. Отборочный турнир: Кипр — Россия — 1:1.

Кипр — Россия — 1:1. Чемпионат мира — 1998. Отборочный турнир. Ответный матч: Россия — Кипр — 4:0.

Интересно, что в отборочном турнире на ЧМ-98 ворота россиян защищал Станислав Черчесов, который будет противостоять киприотам теперь с тренерской бровки.

Сборная Кипра — крепкая и организованная команда. Это будет сложный матч. Готовимся с правильными мыслями. Расслабляться нам нельзя Станислав Черчесов Фото © Станислав Красильников / ТАСС

Состав сборной Кипра

Команда у Кипра молодая и хорошая. Есть воспитанники "Арсенала" (Георгиос Эфрем) и "Тоттенхэма" (Энтони Георгиу), а также игроки крупных клубов. Так выглядит их заявка:

Вратари: Михаил Неофитос ("ПАС Янина", Греция), Константинос Петру ("Эносис Неон Паралимни") и Урко Пардо ("Алки Ороклини").

Защитники: Мариос Антониадис ("АЕК Ларнака"), Гиоргос Василиу ("Аполлон Лимасол"), Фанос Кателарис, Яннис Кусулос (оба — "Омония Никосия"), Николас Янну (АПОЭЛ) и Константинос Лайфис ("Стандард", Бельгия).

Полузащитники: Андреас Авраам ("АЕЛ Лимасол"), Энтони Георгиу ("Тоттенхэм Хотспур", Англия), Матья Шполярич ("Алки Ороклини"), Костакис Артиматас (АПОЭЛ), Яннис Кости, Ренату Маргаса (оба — "Неа Саламина") и Михалис Янну ("Анортосис").

Нападающие: Минас Антониу, Яннис Питтас (оба — "Эносис Неон Паралимни"), Антрес Макрис, Нестор Митидис (оба — "АЕЛ Лимасол"), Георгиос Эфрем (АПОЭЛ) и Пиерос Сотириу ("Копенгаген", Дания).

Главный тренер сборной Кипра — израильский специалист Ран Бен-Шимон. Занимает свой пост с 2017 года. До этого работал только в клубах, среди которых есть известные команды: "Маккаби", "АЕК Ларнака" и "Хапоэль Ирони".

Настрой на матч с Кипром будет серьёзнее, чем на игру с Сан-Марино. Все понимают, что это соперник другого уровня. Нам будет гораздо сложнее — Фёдор Смолов Фото © Михаил Джапаридзе / ТАСС

Сборная Кипра — это не команда уровня Сан-Марино. Недооценивать их точно не стоит. Россиянам важно взять три очка и на отличной ноте уйти в заслуженный отпуск.