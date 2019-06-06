Появилось видео конфликта Неймара и девушки, обвинившей его в изнасиловании

В Сети опубликовали ролик, на котором лидер сборной Бразилии и ПСЖ находится в гостиничном номере в компании девушки, которая подала на него в суд с обвинением в изнасиловании.

На появившемся в "Твиттере" видео Неймар и его подруга отдыхают в номере отеля, а затем между ними начинается скандал. Девушка несколько раз бьёт звёздного футболиста со словами "Ты причинил мне боль, бросив одну".

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) 6 июня 2019 г.

Напомним, что девушка обвинила Неймара в изнасиловании. Как сообщали СМИ, футболист познакомился с бразильянкой в "Инстаграме" и пригласил к себе в Париж, где сейчас живёт и играет. У них был небольшой роман, а после они расстались.

Ранее стало известно, что Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче.