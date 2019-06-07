Дзюба: Мы хотим попасть на Евро, никакая жара нас не остановит!

Капитан сборной России и петербургского "Зенита" рассказал о настрое команды на матч с Сан-Марино.

Артём Дзюба рассказал, как команду приняли в Саранске.

— Поле на стадионе находится в хорошем состоянии. Надеюсь только, что польют его хорошо в день игры. Пока немного суховато. Сам стадион очень красивый. Плюс нас так мило и по-доброму встретили. Понимаем, что для Саранска приезд сборной — настоящий праздник. Постараемся порадовать всех местных и не только болельщиков, — сказал Дзюба.

Не обошлось и без громких и эмоциональных вещей. Дзюба умеет это, мы знаем.

— У меня нет цели обогнать кого-то в гонке бомбардиров, нужно выполнять свои действия и функции на поле. Если получится забить, буду рад. Что касается погоды, то она нормальная. На чемпионате мира тоже стояла жара. Матч тем более будет в семь вечера. Так что для нас это не проблема. Мы хотим попасть на Евро, нас никакая погода не должна волновать. У нас есть цель, и мы идём к ней, — заявил Артём. — Игроков сборной Сан-Марино по фамилии назвать не смогу, вечером будем разбирать их только. Позже буду знать абсолютно всех!

Высказался Артём и о модели, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов.

— Честно говоря, я позитивно воспринял это. Путь выбегают! Главное, чтобы не говорили, что опять русские виноваты, у неё же, я слышал, русский парень. Мне лично этот забег не испортил впечатление, главное, что "Ливерпуль" победил, — пояснил он.

— Девушек Дзюбе нельзя доверять, — вставил Черчесов, вызвав смех в зале.

На вопросы журналистов также ответил и Станислав Черчесов.

Черчесов в кепке и тополиный пух. Сборная России провела тренировку в Саранске