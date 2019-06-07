Россиян в погоне за 1 млн долларов в США становится всё больше

Сегодня, 7 июня, в Нью-Йорке прошёл очередной этап регулярного сезона промоутерской компании Professional Fighters League, известной в мире как "Гран-при за миллион долларов". По традиции в ивентах данного промоушена активное участие принимают бойцы из России. Не стал исключением и прошедший турнир, собравший сразу семерых отечественных атлетов.

Одно противостояние и вовсе стало чисто российским. Представители полутяжёлой весовой категории Михаил Мохнаткин (11-4-2) и Рашид Юсупов (11-1-0) волею жребия сошлись уже в первом поединке Гран-при. Как оказалось, бойцы прекрасно знакомы друг с другом и желанием биться между собой явно не горели. Поединок продлился все три раунда, большую часть которого американские фанаты на трибунах освистывали происходящее… Но в третьем раунде действующий словно снотворное поединок неожиданно получил новый сценарий, по которому представитель бойцовского клуба "Горец" смог отправить Мохнаткина в нокдаун левым джебом. Юсупов был близок к досрочной победе, но, к чести Михаила, он смог выстоять до финального гонга. Единогласная победа Юсупова.

В этой же весовой категории свой путь к миллиону ведут ещё аж три российских бойца. Самый опытный из них — многократный чемпион мира по ушу-саньда 40-летний Бозигит Атаев (20-3-0) — одержал досрочную победу техническим нокаутом в первом раунде над американцем Дэном Споном (18-7-0). Эта победа особенно важна для дагестанского волка, так как ровно год назад Бозигит уступил Дэну нокаутом в третьем раунде…

From Russia with Revenge! Bozigit Ataev starts his 2019 campaign with 6 points. #PFL3 pic.twitter.com/CjRKTAoyuL — #PFLmma (@ProFightLeague) 6 июня 2019 г.

Представитель бойцовского клуба "Ахмат" Максим Гришин (29-7-1) в очень равном противостоянии против доселе не побеждённого Джордана Джонсона (10-1-0), известного в России победой над Адамом Яндиевым на первом турнире UFC в России, сумел всё же набрать три очка. Ключевым в определении победителя стал эпизод, в котором Гришину удалось правым джебом отправить на настил клетки своего визави. Это получилось эффектно.

Экс-чемпион М-1 Global Виктор Немков (27-7-0) одержал уверенную победу по очкам над американцем Ракимом Клевелэндом (19-12-1), в прошлом сезоне PFL одолевшего досрочно Рашида Юсупова.

Victory for Viktor! Viktor Nemkov starts his #PFLmma journey with a unanimous decision win and gets 3 points. #PFL3 pic.twitter.com/kS0uWbxKd1 — #PFLmma (@ProFightLeague) 7 июня 2019 г.

Таким образом, по итогам первого дня регулярного сезона лиги Бозигит Атаев благодаря досрочной победе набрал шесть очков, Максим Гришин, Рашид Юсупов и Виктор Немков пополнили рейтинг на три очка, а Михаил Мохнаткин пока с 0 очками в роли аутсайдера. Ему для попадания в стадию плей-офф необходимо побеждать в следующем отборочном поединке. И сделать это досрочно.

В тяжёлой весовой категории чемпион Европы по вольной борьбе Али Исаев (5-0-0) на протяжении трёх раундов "мучил" в партере Валдрина Истрефи (13-3-0), но завершить поединок досрочно так и не смог.

Другой российский тяжеловес Денис Гольцов (23-5-0) смог возглавить группу с шестью очками, нокаутировав в первом раунде хлёстким левым джебом опытного бойца из США, ветерана UFC Джареда Рошолта (17-7-0).