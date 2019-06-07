Перед матчем сборной России и Сан-Марино для болельщиков споёт поп-группа RASA

Организаторы приготовили насыщенную развлекательную программу для болельщиков, которые посетят матч отборочного турнира на Евро-2020.

Перед матчем сборной России в Саранске можно будет попробовать себя в чеканке монет, гончарном искусстве или стрельбе из лука. Помимо того, можно поиграть в футбольный дартс, кикер или текбол. Ну или сразиться в футбол с Андреем Тихоновым, Русланом Пименовым и Дмитрием Хлестовым.

Хедлайнерами вечера станет не только сборная России, но и популярная группа RASA, которая даст 30-минутный концерт.

Отметим, что запускать зрителей начнут за три часа до начала матча.

Черчесов в кепке и тополиный пух. Сборная России провела тренировку в Саранске

Напомним, что матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, в Саранске. Начнётся встреча в 19:00 (мск). В прямом эфире игру покажет Первый канал.