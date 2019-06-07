Игрока сборной России Газинского прооперировали в Германии

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Футболист получил травму плеча во время товарищеского матча России и "Чертаново".

Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский перенёс операцию на плече в одной из клиник Германии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Газинскому до операции звонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Наставник команды сам сказал об этом на пресс-конференции.

Напомним, что Юрий получил травму плеча во время товарищеского матча с "Чертаново", которая состоялась в Новогорске в рамках подготовки к отбору на Евро-2020.

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