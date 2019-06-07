Игрока сборной России Газинского прооперировали в Германии

Футболист получил травму плеча во время товарищеского матча России и "Чертаново".

Футболист сборной России и "Краснодара" Юрий Газинский перенёс операцию на плече в одной из клиник Германии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Полузащитник @TeamRussia Юрий Газинский, получивший на днях травму плеча, перенес операцию. Юра, выздоравливай скорей и возвращайся на поле! 💪 pic.twitter.com/sKUVn5np0d — Сборная России (@TeamRussia) 7 июня 2019 г.

Газинскому до операции звонил главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Наставник команды сам сказал об этом на пресс-конференции.

Напомним, что Юрий получил травму плеча во время товарищеского матча с "Чертаново", которая состоялась в Новогорске в рамках подготовки к отбору на Евро-2020.