Наставник сборной Сан-Марино сравнил команду России с "королевской коброй"

Состоялась официальная пресс-конференция с участием главного тренера сборной Сан-Марино Франко Вареллы и Фабио Витайоли.

Главный тренер сборной Сан-Марино Франко Варелла считает нашу команду одной из лучших в мире.

— Нам приятно играть на стадионе, где проходил чемпионат мира, да ещё и против команды, чьи футболисты регулярно выступают в Лиге чемпионов, — начал Варелла. — Для нас приехать сюда — уже большое достижение. Мы играем против одной из лучших команд мира. Если оценивать сборную России по 10-балльной шкале, то я бы им дал больше десяти баллов.

Однако на поле может случиться всякое. Надеемся, что Россия будет играть не так яростно и у нас появится шанс. Постараемся "потаскать" и помучить соперника. Мы будем мангустами, которые сражаются с королевской коброй. Многие думают, что миссия невыполнима, но мы постараемся сделать всё возможное.

Защитник сборной Сан-Марино Фабио Витайоли отметил, что команда постарается сделать всё возможное в матче.

— Рад всех видеть, — начал футболист свою речь на пресс-конференции. — Мы гордимся, что играем в таком городе и на таком стадионе. Для нас приехать сюда — это мечта, которая осуществилась. Понимаем, что будет сложно, но мы постараемся сделать всё возможное, чтобы выступить как можно лучше.

Ранее на вопросы журналистов ответил главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

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