Главный тренер сборной Сан-Марино высказался о Кокорине и Мамаеве

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Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Наставник сборной Сан-Марино Франко Варелла отметил, что у них в стране знают о Кокорине и Мамаеве, которые попали в места лишения свободы.

Главного тренера сборной Сан-Марино спросили, смогли бы в их стране заиграть Павел Мамаев и Александр Кокорин.

— Не хотелось бы занимать ничью сторону. Если говорить серьёзно, то у нас всегда будут рады футболистам, которые готовы поднять футбол и привнести футбольную культуру. Такие игроки всегда будут восприняты хорошо, — пояснил Франко Варелла на пресс-конференции.

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