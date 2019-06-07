Главный тренер сборной Сан-Марино высказался о Кокорине и Мамаеве

Главного тренера сборной Сан-Марино спросили, смогли бы в их стране заиграть Павел Мамаев и Александр Кокорин.
— Не хотелось бы занимать ничью сторону. Если говорить серьёзно, то у нас всегда будут рады футболистам, которые готовы поднять футбол и привнести футбольную культуру. Такие игроки всегда будут восприняты хорошо, — пояснил Франко Варелла на пресс-конференции.
Черчесов в кепке и тополиный пух. Сборная России провела тренировку в Саранске
Матч Россия — Сан-Марино состоится завтра, 8 июня, в Саранске. Начало встречи в 19:00 (мск).
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