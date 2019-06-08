Концерт RASA и мастер-класс Тихонова. Атмосфера перед матчем Россия — Сан-Марино

Практически с самого утра в Саранске перекрыли улицы и сделали их полностью пешеходными. На центральной площади устроили конкурсы и концертную программу для всех гостей и жителей столицы Мордовии.
8 июня 2019 г.
Местные художницы, которые обычно пишут свои картины на центральной площади, сегодня рисовали портреты игроков сборной.
Мордовские художницы рисуют Акинфеева и Дзюбу #РоссияСанМарино pic.twitter.com/3KVeK2Tj9q— Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.
Большая программа всех ждала и на стадионе. Запускать зрителей начали за три часа до стартового свистка, чтобы все успели обойти подготовленные площадки. Большой популярностью пользовался мастер-класс от именитых Андрея Тихонова и Руслана Пименова. После все желающие получили от них автографы.
Футбол со звездами#РоссияСанМарино pic.twitter.com/bveXfllqq7— Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.
Также каждый мог отправить открытку из Саранска в любой город страны.
Теплый привет из Саранска🙌🏼— Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.
С такими словами можно отправить открытку в разные города России! #РоссияСанМарино pic.twitter.com/8xFcNgA4aY
Развлекали болельщиков и девушки-барабанщицы.
Шоу барабанщиц перед матчем #РоссияСанМарино pic.twitter.com/B0ECrwe6m2— Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.
Любой желающий мог поучиться гончарному мастерству.
Ну или самому сделать фирменную монету.
Большая очередь была и у картонного манекена с изображением капитана команды — Артёма Дзюбы.
Кстати, активное участие на игровых площадках принимали и дети, и взрослые.
Болельщики были разных возрастов и из разных городов. Что особенно радует.
Закрывала развлекательную программу поп-группа RASA, под которую фанаты с удовольствием танцевали.
Зажигает группа RASA pic.twitter.com/eRKOJRcm6R— Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.
Перед стартом самого матча тоже было много интересного. Выступила местная группа, барабанщицы и чирлидерши.
Делам вывод, что проводить красиво футбол в нашей стране после чемпионата мира не разучились.
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