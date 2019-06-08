Концерт RASA и мастер-класс Тихонова. Атмосфера перед матчем Россия — Сан-Марино

Для зрителей матча отборочного турнира на чемпионат Европы между нашей командой и Сан-Марино приготовили насыщенную программу.

Практически с самого утра в Саранске перекрыли улицы и сделали их полностью пешеходными. На центральной площади устроили конкурсы и концертную программу для всех гостей и жителей столицы Мордовии.

Местные художницы, которые обычно пишут свои картины на центральной площади, сегодня рисовали портреты игроков сборной.

Большая программа всех ждала и на стадионе. Запускать зрителей начали за три часа до стартового свистка, чтобы все успели обойти подготовленные площадки. Большой популярностью пользовался мастер-класс от именитых Андрея Тихонова и Руслана Пименова. После все желающие получили от них автографы.

Также каждый мог отправить открытку из Саранска в любой город страны.

Теплый привет из Саранска🙌🏼



С такими словами можно отправить открытку в разные города России! #РоссияСанМарино pic.twitter.com/8xFcNgA4aY — Life | Спорт (@sport_lf) 8 июня 2019 г.

Развлекали болельщиков и девушки-барабанщицы.

Любой желающий мог поучиться гончарному мастерству.

Ну или самому сделать фирменную монету.

Большая очередь была и у картонного манекена с изображением капитана команды — Артёма Дзюбы.

Кстати, активное участие на игровых площадках принимали и дети, и взрослые.

Болельщики были разных возрастов и из разных городов. Что особенно радует.

Закрывала развлекательную программу поп-группа RASA, под которую фанаты с удовольствием танцевали.

Перед стартом самого матча тоже было много интересного. Выступила местная группа, барабанщицы и чирлидерши.

Делам вывод, что проводить красиво футбол в нашей стране после чемпионата мира не разучились.