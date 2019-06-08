"Наши парни". Фанаты приготовили яркий перформанс перед игрой сборной России

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Фото © LIFE

Болельщики сборной России перед началом матча вывесили красный баннер со словами "Наши парни", где изображено несколько футболистов команды.

Противоположная трибуна окрасилась в цвета российского триколора.

<p>Фото © LIFE</p>

Отметим, что матч проходит в рамках отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

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