Сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0 в отборе на Евро-2020

Подопечные Станислава Черчесова обыграли Сан-Марино в Саранске со счётом 9:0 при полном аншлаге.

С первых минут матча подопечные Станислава Черчесова бросились в атаку, но открыть счёт смогли только на 25-й минуте матча. Поразить ворота противников россияне могли и раньше, но стоит отдать должное игрокам из Сан-Марино, которые пытались навязать борьбу. Получилось это, правда, ненадолго.

Мастерство Александра Головина ("Монако") принесло плоды, мяч, прежде чем попасть в ворота, влетел в Микеле Чеволи, из-за чего судья засчитал автогол — 1:0.

Практически следом капитан Артём Дзюба реализовал пенальти за грязную игру, а спустя всего пять минут Фёдор Кудряшов сделал счёт на табло — 3:0.

Под занавес первого тайма отличился ещё и Антон Миранчук.

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. Ещё три гола на свой счёт записал Дзюба.

Также дубль оформил Фёдор Смолов — 9:0.

Последние секунды матча фанаты скандировали: "Десять! Десять!", но судья зафиксировал разгромнейшую победу со счётом 9:0!

Для нас это уже третья крупная победа над Сан-Марино. В отборе на Евро-1996 мы обыгрывали их со счётом 4:0 и 7:0. Кстати, тогда в воротах стоял Станислав Черчесов, сейчас он главный тренер.

Концерт RASA и мастер-класс Тихонова. Атмосфера перед матчем Россия — Сан-Марино

Следующий матч наша сборная проведёт 11 июня в Нижнем Новгороде против Кипра.

Евро-2020. Отборочный турнир.

Россия — Сан-Марино — 9:0

Голы: Чеволи 25' (1:0, автогол), Дзюба 31' (2:0), Кудряшов 36' (3:0), Ан. Миранчук 41' (4:0), Дзюба 74' (5:0), Дзюба 75' (6:0, пенальти), Смолов 77' (7:0), Смолов 83' (8:0), Дзюба 89' (9:0).