Черчесов — о выбежавшем фанате: Появление той девушки в финале было приятнее

Наставник российской сборной на послематчевой пресс-конференции подвёл итоги встречи с Сан-Марино (9:0).

— Для нас было важным сыграть правильно и солидно. Мы это сделали, что и воплотилось в голы. Сегодня было великолепное поле и полный стадион. Не зря приехали в Саранск. Видели баннер со словами "Наши парни", очень порадовал нас, — отметил Черчесов. — В раздевалке поздравил с победой, подобрал правильные слова. Все понимают, что через два дня уже игра. Мы находимся в турнире. Кипр — соперник другого уровня. Все нюансы по составу и тактике ещё взвесим и примем решение.

Также он раскритиковал фаната, который выбежал на поле во время матча.

— Девушка, когда выбегала в финале Лиги чемпионов, была поприятнее. Мне сложно понять мотивы людей, которые это делают. Хотите играть в сборной? Ну позвоните тогда, выпустим. Но всё это неправильно, конечно, — сказал он.

Отдельно отметил он Дзюбу и Фёдора Кудряшова.

— Всё, что требовали от Дзюбы выполнить, он выполнил. Были нюансы во время игры как у него, так и у других игроков, но это мы уже потом в спокойной обстановке обсудим, — заметил Станислав Саламович. — Кудряшова я знаю давно. Он играл ещё в стартовом составе у меня в "Спартаке". Полгода в Турции пошли ему в большой плюс, он добавил в каких-то компонентах, что не может нас не радовать.

Ранее на вопросы журналистов ответил наставник Сан-Марино.

Сборная России разгромила Сан-Марино со счётом 9:0 в отборе на Евро-2020