Тони Фергюсон стал главным претендентом на бой за пояс Хабиба

Один из самых ожидаемых боёв года в UFC завершился скандалом: топовый легковес планеты Тони Фергюсон нанёс сопернику — Дональду Серроне — точный удар в нос, что привело к остановке боя. Однако случилось это после сигнала о завершении второго раунда. Победителем всё же признали Фергюсона.

Поединок Тони и Дональда был, без сомнений, самым ожидаемым на прошедшем в Чикаго турнире UFC 238. Оба бойца входят в топ-4 лучших легковесов промоушена, и, в случае успеха, каждый из этих спортсменов мог бы вполне обоснованно рассчитывать на бой за титул.

Как и ожидалось, Фергюсон и Серроне предпочли выяснять отношения в стойке. В первом раунде Эль Кукуй был, на первый взгляд, активнее Ковбоя, но удары Дональда имели больший разрушительный эффект… По крайней мере, после каждого точного попадания Серроне Фергюсона слегка раскачивало в стороны. Во второй пятиминутке Тони ожидаемо включил обороты, пытаясь зацепить противника ударами острых локтей. Ковбой не терял надежды завершить дело фирменным хай-киком, однако Фергюсон был на страже…

По завершении второго раунда не было понимания, кто же фаворит в судейских записках. Ожидалось, что развязка наступит в финальном отрезке поединка. Однако зрителям не было суждено увидеть третий раунд в этом бою. После удара гонга, знаменующего перерыв, Эль Кукуй неожиданно пробил по сопернику точный джеб. Удар пришёлся в нос. Спустя минуту перерыва правый глаз Ковбоя закрылся полностью, что вынудило доктора остановить бой. Крайне спорная победа Тони Фергюсона, к которой вполне обоснованно можно прикрепить популярный в Америке термин "буллщит". Намеренно Фергюсон нанес удар или по инерции — сложно сказать. Но, по словам Эль Кукуя, он не хотел победить подобным образом и готов провести с Ковбоем рематч. Что касается Серроне, он по-джентльменски воспринял этот эпизод и сказал, что не должен был пытаться высморкаться, зная, что нос сломан.

В любом случае, Тони зарабатывает в UFC 12-ю победу подряд и становится абсолютным рекордсменом лёгкого веса. Правда, уже 7 сентября действующий чемпион организации Хабиб Нурмагомедов сможет догнать по этому показателю зрелищного американца, если одержит победу в поединке с Дастином Порье.

В случае успеха Орла на турнире в Абу-Даби бой Хабиб — Тони станет самым ожидаемым событием для фанатов ММА. Два супербойца — с абсолютно разными стилями и фантастической серией побед… Помешать этому может только желание UFC дать Ковбою незамедлительный реванш в бою с Эль Кукуем, а Нурмагомедова вновь свести с Конором Макгрегором — в абсолютно не имеющем спортивного обоснования поединке, но при этом с сумасшедшим коммерческим потенциалом.

Из других событий ивента UFC 238 отметим победу Генри Сехудо над Марлоном Мораесом в бою за пояс в легчайшем весе. Победа олимпийского чемпиона по вольной борьбе позволила Генри стать четвёртым в истории UFC бойцом — чемпионом в двух весовых категориях.

В этом же дивизионе российский проспект Пётр Ян одержал пятую победу в организации, выиграв у топового Джимми Риверы. Омич уверенно разбирает соперников и действительно близок к претендентскому поединку. Возможно, это может случиться уже в следующем выступлении Петра.

И, наконец, уроженка Бишкека Валентина Шевченко отстояла пояс чемпионки в весовой категории до 56,7 кг, нокаутировав красивейшим левым хай-киком в "духе Мирко Крокопа" Джессику Ай.