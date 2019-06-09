Футболистов сборной России не узнали в центре Нижнего Новгорода

Несколько часов назад подопечные Станислава Черчесова прилетели из Саранска, где одержали историческую победу, в Нижний Новгород на матч с Кипром.

Сборная России остановилась в отеле, расположенном в самом центре Нижнего Новгорода. Игроки Магомед Оздоев и Резиуан Мирзов решили не сидеть в своих номерах, а вышли прогуляться у отеля. У центрального входа их остановили дежурящие фанаты, а вот дальше они пошли спокойно гулять по многолюдной пешеходной улице. Удивительно, но, несмотря на то что они были одеты в тренировочную форму сборной России, их практически никто не узнал. Они спокойно гуляли и обсуждали что-то.

Игрок петербургского "Зенита" даже сделал фото одной из башен нижегородского кремля на память.

Отметим, что завтра у нашей команды тренировка пройдёт на стадионе "Нижний Новгород", а главный тренер Станислав Черчесов примет участие в официальной предматчевой пресс-конференции.

Матч против Кипра состоится 11 июня в 21:45.