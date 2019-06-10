Обращение Черышева и приезд Прядкина. Как сборная провела тренировку в Новгороде

Подопечные Станислава Черчесова провели занятие на стадионе "Нижний Новгород" за день до игры с Кипром.

Перед тренировкой главный тренер Станислав Черчесов долго разговаривал с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

Затем на поле появились футболисты. Команда готовится к матчу с Кипром в полном составе. Настроение у игроков хорошее.

Интересно, что во время тренировки включился экран, на котором появилось обращение травмированного Дениса Черышева. Правда, показать этот видеофрагмент должны завтра, но вы можете его увидеть уже сейчас.

— Хотелось бы оказаться с вами, но не получилось. Дай Бог, в будущем обязательно увидимся. Желаю вам победной игры! Давайте все вместе поболеем за сборную России! Вперёд, ребята! Вы самые лучшие болельщики, которые есть! — сказал Денис.

Проходила тренировка в Нижнем Новгороде под палящим солнцем. В городе стоит жара, но сегодня ожидаются гроза и небольшой дождь.

Несмотря на это, футболисты готовились усердно, а журналисты делали всё для красивых кадров.

Футболистов сборной России не узнали в центре Нижнего Новгорода

Позже свою тренировку на стадионе проведёт и сборная Кипра.

Отметим, что матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнётся в 21:45 (мск).