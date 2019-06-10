Обращение Черышева и приезд Прядкина. Как сборная провела тренировку в Новгороде

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Фото © LIFE

Подопечные Станислава Черчесова провели занятие на стадионе "Нижний Новгород" за день до игры с Кипром.

Перед тренировкой главный тренер Станислав Черчесов долго разговаривал с президентом РПЛ Сергеем Прядкиным.

<p>Фото © LIFE</p>

Затем на поле появились футболисты. Команда готовится к матчу с Кипром в полном составе. Настроение у игроков хорошее.

Интересно, что во время тренировки включился экран, на котором появилось обращение травмированного Дениса Черышева. Правда, показать этот видеофрагмент должны завтра, но вы можете его увидеть уже сейчас.

Хотелось бы оказаться с вами, но не получилось. Дай Бог, в будущем обязательно увидимся. Желаю вам победной игры! Давайте все вместе поболеем за сборную России! Вперёд, ребята! Вы самые лучшие болельщики, которые есть! — сказал Денис.

Проходила тренировка в Нижнем Новгороде под палящим солнцем. В городе стоит жара, но сегодня ожидаются гроза и небольшой дождь.

<p>Фото © LIFE</p>

Несмотря на это, футболисты готовились усердно, а журналисты делали всё для красивых кадров.

<p>Фото © LIFE</p>

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Позже свою тренировку на стадионе проведёт и сборная Кипра.

Отметим, что матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Встреча начнётся в 21:45 (мск).

Автор:
Галина Глазко
ГГ
Галина Глазко
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