Головин: Победу над Сан-Марино уже забыли

Игрок сборной России и "Монако" Александр Головин рассказал о настроении команды перед игрой с Кипром.

Александр Головин признался, что футболисты уже забыли победу над Сан-Марино.

— Готовимся к Кипру, все профессионалы и понимают, что нужно заработать три очка. О матче с Сан-Марино уже забыли, — признался игрок. — То, что мы играем в новых местах, является для нас плюсом. Нам интересно посмотреть стадионы. Мы видим, как много людей приходят на игры.

Высказался Головин и о комментарии в "Инстаграме" от его одноклубника Секса Фабрегаса, известного испанского футболиста, о том, что россияне забили девять голов Сан-Марино, но ни один не принадлежит Александру.

— Хотелось бы ответить на это завтра во время матча. Все понимают, что это была шутка. Для меня важно, что команда побеждает, а не то, что я забиваю голы.

На вопрос, слышали ли они обращение Дениса Черышева во время тренировки, Головин ответил отрицательно, за что получил похвалу от Черчесова.

— Честно, не слышал обращение.

— Правильный ответ. Значит, не отвлекался! А я слышал, — вставил Черчесов.

Отметил Головин и то, что в сборной появилось много молодых игроков из ЦСКА.

— На самом деле не чувствую никаких изменений после Европы. Ещё больше рад возвращаться в сборную, домой, — сказал Головин. — Заметно, что из ЦСКА много молодых игроков появилось в сборной. Не много они ещё пока поиграли, но думаю, что всё впереди.

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Также на вопросы журналистов ответил Станислав Черчесов.