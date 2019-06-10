Головин: Победу над Сан-Марино уже забыли

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Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Игрок сборной России и "Монако" Александр Головин рассказал о настроении команды перед игрой с Кипром.

Александр Головин признался, что футболисты уже забыли победу над Сан-Марино.

Готовимся к Кипру, все профессионалы и понимают, что нужно заработать три очка. О матче с Сан-Марино уже забыли, — признался игрок. — То, что мы играем в новых местах, является для нас плюсом. Нам интересно посмотреть стадионы. Мы видим, как много людей приходят на игры.

Высказался Головин и о комментарии в "Инстаграме" от его одноклубника Секса Фабрегаса, известного испанского футболиста, о том, что россияне забили девять голов Сан-Марино, но ни один не принадлежит Александру.

Хотелось бы ответить на это завтра во время матча. Все понимают, что это была шутка. Для меня важно, что команда побеждает, а не то, что я забиваю голы.

На вопрос, слышали ли они обращение Дениса Черышева во время тренировки, Головин ответил отрицательно, за что получил похвалу от Черчесова.

Честно, не слышал обращение.

Правильный ответ. Значит, не отвлекался! А я слышал, — вставил Черчесов.

Отметил Головин и то, что в сборной появилось много молодых игроков из ЦСКА.

На самом деле не чувствую никаких изменений после Европы. Ещё больше рад возвращаться в сборную, домой, — сказал Головин. — Заметно, что из ЦСКА много молодых игроков появилось в сборной. Не много они ещё пока поиграли, но думаю, что всё впереди.

Обращение Черышева и приезд Прядкина. Как сборная провела тренировку в Новгороде

Также на вопросы журналистов ответил Станислав Черчесов.

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